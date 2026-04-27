Φουντώνει ο προβληματισμός στην Πάφο

Ο προβληματισμός όλο και μεγαλώνει στην Πάφο. Οι γαλάζιοι μπορεί να κατάφεραν να σώσουν τον βαθμό στο ΓΣΠ με τον ΑΠΟΕΛ, όμως το 1-3 μέχρι το 90’ ήταν αρκετό για να πυκνώσει τα γκρίζα σύννεφα. Η παφιακή ομάδα σκόραρε δύο γκολ στις καθυστερήσεις, όμως δεν ήταν αρκετά για να της χαρίσουν το πρώτο τρίποντο, στα play off.

Αναπόφευκτα λοιπόν ο Άλμπερτ Θελάδες παραμένει σε δύσκολη θέση. Ο προπονητής της Πάφου δεν κατάφερε σε κανένα χρονικό σημείο της παρουσίας του στην ομάδα να την σταθεροποιήσει σε ψηλές πτήσεις. Ο Ισπανός βρίσκεται εκ νέου στο μικροσκόπιο τόσο του κόσμου όσο και της διοίκησης. Ο τελικός κυπέλλου είναι σχεδόν ένα μήνα μακριά και οι γαλάζιοι δεν θέλουν να χάσουν κι αυτή τη μάχη.

Η έξοδος στην Ευρώπη και η κατάκτηση του δεύτερου εγχώριου τίτλου δεν σηκώνουν αστάθεια και προβληματικές εμφανίσεις, γι’ αυτό και η διοίκηση ψάχνει λύσεις για την επόμενη μέρα. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πως ο Θελάδες θα παραμείνει κάτοικος Πάφου. Η απόφαση ανήκει στη διοίκηση η οποία ζυγίζει τα δεδομένα με στόχο το καλό του συνόλου.