Πρώτος στόχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Λουίς Ενρίκε!

Η σεζόν βρίσκεται στην τελική της ευθεία και όλες οι ομάδες παγκοσμίως ρίχνουν μία τελευταία γκαζιά, ελπίζοντας στο καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στον βαθμολογικό πίνακα.

Το ίδιο κάνει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία με τον Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο να «κλειδώσει» τη θέση της στο Champions League της νέας σεζόν.

Ωστόσο, η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» ακόμη δεν έχει πάρει την τελική απόφαση για το αν θα συνεχίσει να πορεύεται με τον Άγγλο θρύλο της ομάδας ως πρώτο προπονητή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Νησί, ο πρώτος στόχος της Γιουνάιτεντ είναι ο Λουίς Ενρίκε της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Ισπανός έχει αποδείξει την αξία του και οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να τον φέρουν στο Μάντσεστερ — κάτι που, βέβαια, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο.

