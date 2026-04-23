Οιωνός κούπας με 11/12 και το μοναδικό παράδειγμα προς αποφυγή!

Η πρόκριση επί της ΑΕΛ με δύο νίκες και συνολικό σκορ 5-2 δίδει στην Πάφο τη δυνατότητα να διεκδικήσει, στον τελικό απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Απόλλων-ΑΠΟΕΛ, το δεύτερο της κύπελλο σε διάστημα τριών ετών και τρίτο της τρόπαιο συνολικά.

Και αν η... παράδοση έπαιζε μπάλα, θα ήταν σχεδόν βέβαιο πως στον τρίτο διαδοχικό τελικό της, θα σήκωνε την κούπα: αυτή είναι η 13η φορά που μια ομάδα φτάνει σε τρεις (ή περισσότερους) τελικούς και, από τις προηγούμενες 12 περιπτώσεις που το έπραξε κάποια ομάδα από την έναρξη του θεσμού το 1935, μόνο μία δεν κατόρθωσε να κατακτήσει δεύτερο κύπελλο!

Η μοναδική φορά που μια ομάδα αγωνίστηκε σε τρεις διαδοχικούς τελικούς κυπέλλου και ηττήθηκε δύο φορές ήταν η Ομόνοια την τριετία 1990-92, όταν έχασε από Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα και ενδιάμεσα νίκησε τον Ολυμπιακό. Στις υπόλοιπες 11 περιπτώσεις καμία ομάδα δεν έχασε δύο από τρεις διαδοχικούς τελικούς (Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ, Απόλλων και ΑΕΛ από δύο φορές, Ανόρθωση, Τσετίν Καγιά και Τραστ από μία φορά).

Διευκρινίζεται πάντως ότι, πέραν από την Ομόνοια την τριετία 1990-92, δύο ήττες εντός ενός σερί 3+ παρουσιών σε τελικούς κυπέλλου κατάγραψε και η ΑΕΛ όταν μεταξύ 1938 και 1941 αγωνίστηκε σε τέσσερις διαδοχικούς, όμως ηττήθηκε στον πρώτο και τον τέταρτο, συνεπώς δεν κατέγραψε δύο ήττες μέσα σε τρεις σερί τελικούς.

Τραστ 1935-39 (4): 3 νίκες, 1 ήττα

ΑΕΛ 1938-1941 (4): 2 νίκες, 2 ήττες (έχασε 1ο και 4ο)

ΑΠΟΕΛ 1945-49 (5): 4 νίκες, 1 ήττα

Τσετίν Καγιά 1952-54: 2 νίκες, 1 ήττα

Ανόρθωση 1962-64: 2 νίκες, 1 ήττα

Απόλλων 1965-67: 2 νίκες, 1 ήττα

Ομόνοια 1980-83 (4): 4 νίκες

ΑΕΛ 1987-89: 2 νίκες, 1 ήττα

Ομόνοια 1990-92: **** 1 νίκη, 2 ήττες ***

ΑΠΟΕΛ 1995-97: 3 νίκες

Απόλλων 2016-18: 2 νίκες, 1 ήττα

Ομόνοια 2022-24: 2 νίκες, 1 ήττα

