Αντίδραση και από την ΠΑΕΕΚ

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή μπροστά στην πρόθεση της FC Barcelona να πραγματοποιήσει ποδοσφαιρικό camp στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όταν ένας Σύλλογος με το μέγεθος, την ιστορία και τη διεθνή επιρροή της Barcelona συνδέει το όνομά του με δραστηριότητες στα κατεχόμενα, το ζήτημα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού.

Οποιαδήποτε ενέργεια παρουσιάζει τα κατεχόμενα ως μια ξεχωριστή και «κανονική» οντότητα μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το μοναδικό διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος στην Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή οφείλουν να σέβονται όλοι, ανεξαρτήτως ονόματος, οικονομικού μεγέθους ή ποδοσφαιρικής ισχύος.

Καλούμε τη διοίκηση της FC Barcelona να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή της, να αποσύρουν κάθε αναφορά στον ανύπαρκτο όρο «Northern Cyprus», και να μην επιτρέψει το όνομα και το έμβλημα ενός ιστορικού Συλλόγου να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που πληγώνει έναν λαό που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της κατοχής.

Για την ΠΑΕΕΚ, η Κερύνεια, η Αμμόχωστος και τα κατεχόμενα εδάφη μας δεν έπαψαν ποτέ να είναι το σπίτι μας.

Και μέχρι την ημέρα της επιστροφής, δεν πρόκειται να συνηθίσουμε ούτε να αποδεχθούμε την κατοχή ως «κανονικότητα».