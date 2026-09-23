Ορατό το ενδεχόμενο για κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR!

Παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε σε ρυθμούς εθνικών... υποχρεώσεων, η διαιτησία των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών παραμένει στον αφρό της επικαιρότητας. Τα παράπονα αυξάνονται εβδομάδα με εβδομάδα κι έτσι η ΚΟΠ έχει να διαχειριστεί με το καλησπέρα της σεζόν μια δύσκολη κατάσταση.

Η ηγεσία της Ομοσπονδίας τόνισε το καλοκαίρι πως η έναρξη της σεζόν θα γίνει με φουλ κυπριακή παρουσία σε γήπεδα και VAR, όμως τόσο τα παράπονα όσο και οι θέσεις των ομάδων στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε προ ημερών, ίσως αλλάξουν τα δεδομένα.

Η ΚΟΠ λοιπόν βρίσκεται σε σκέψεις για άμεση κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR, θέση στην οποία επικεντρώνονται τα πλείστα παράπονα των ομάδων. Ενδέχεται λοιπόν από την 5η κι όλας αγωνιστική, να έχουμε διαφοροποίηση των δεδομένων, εξέλιξη η οποία συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.