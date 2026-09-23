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Πότε θα εκτίσει τις ποινές της η Ανόρθωση

ΓΗΠΕΔΟ

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Επιβλήθηκε και πρόστιμο στην ομάδα της Αμμοχώστου

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς με το καλημέρα για την Ανόρθωση. 

Η ομάδα της Αμμοχώστου τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική απαγόρευσης μετακίνησης και μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών, για όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. 

Έτσι η Ανόρθωση θα εκτίσει την ποινή της στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια 29Μ (18/10), ενώ κόντρα στην Πάφο (11/10), το «Fredoom Αντώνης Παπαδόπουλος» θα είναι άδειο. 

Οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή:

*Καταγγελία κατά της Ανόρθωσης στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /12.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 3 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, κροτίδες και πυρσοί), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, πυρσοί και κροτίδες) κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και για ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί) στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο και ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας.

-Για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

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