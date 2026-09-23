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Σαν... εσωτερικές προσθήκες

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Τα δεδομένα στην Ομόνοια όσον αφορά τις περιπτώσεις Άιτινγκ και Κίτσου

Άπαντες στην Ομόνοια απολαμβάνουν λίγες μέρες διακοπών, πριν την επανέναρξη των υποχρεώσεων σε Κύπρο και Ευρώπη. Ο Χένινγκ Μπεργκ διαμόρφωσε ειδικό πρόγραμμα ώστε οι ποδοσφαιριστές να διατηρηθούν σε εγρήγορση και να είναι ετοιμοπόλεμοι στις επόμενες υποχρεώσεις. Ο Νορβηγός τεχνικός είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές, πλην του Άιτινγκ. Ο Ολλανδός δεν έχει αγωνιστεί ούτε λεπτό στα 12 παιχνίδια που προηγήθηκαν, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει δεν... σηκώνει ρίσκο.

Το ιατρικό επιτελείο αξιολογεί καθημερινά την κατάστασή του, όμως δεν θα βιαστεί. Εξάλλου, σημαντικός παράγοντας είναι και ο πόνος, ο οποίος πρέπει να υποχωρήσει στο 100% ώστε να ανεβάσει ρυθμούς. Με αυτά τα δεδομένα, ο Άιτινγκ θα είναι έτοιμος σε μεταγενέστερο στάδιο, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο αυτό να προκύψει νωρίτερα. Αναμφίβολα θα πρόκειται για επιπλέον επιλογή, σαν... εσωτερική μεταγραφή.

Όσον αφορά τον Κίτσο, θα εγγραφεί τον Ιανουάριο και θα είναι σαφώς σημαντική προσθήκη. Ήδη συμμετέχει σε μέρος των προπονήσεων και μετρά αντίστροφα για να αποτελέσει εκ νέου επιλογή της τεχνικής ηγεσίας. Είναι δύο ποδοσφαιριστές που διαθέτουν ποιότητα, την οποία φανέρωσαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

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