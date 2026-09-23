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Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θα φτάσω τα 1.000 γκολ, δεν σκέφτομαι την απόσυρση»

ΓΗΠΕΔΟ

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Eξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική ομάδα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε σε μια κατάμεστη αίθουσα, παραδέχθηκε ότι ήταν αγχωμένος και στη συνέχεια έκανε αυτό που κάνει εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες: Πήρε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, απάντησε στους επικριτές του και ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο... σφύριγμα της καριέρας του δεν έχει έρθει ακόμη.

Ο 41χρονος αρχηγός της Πορτογαλίας, μιλώντας την Τετάρτη (23/9) στην κεντρική σκηνή του Portugal Football Summit, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (24/9) με την Ουαλία για το UEFA Nations League, τόνισε ότι εξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει στην εθνική ομάδα, την ώρα που ο Ζόρζε Ζεσούς ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι ως ομοσπονδιακός τεχνικός.

Ο Ζεσούς αντικατέστησε τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, μετά την απογοητευτική παρουσία της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό στη φάση των «16» από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία. Ο Ρονάλντο έχει πλέον 979 γκολ στην καριέρα του, εκ των οποίων 833 με συλλόγους και 146 με την Πορτογαλία, και απέχει 21 τέρματα από το ορόσημο των 1.000 γκολ, το οποίο έχει δηλώσει ανοιχτά ότι θέλει να πετύχει. Όταν ρωτήθηκε αν έχει μεγαλύτερη σημασία η κατάκτηση του Nations League ή η επίτευξη των τεσσάρων ψηφίων, χαμογέλασε και επέλεξε και τα δύο.

«Ένας στόχος είναι να πετύχουμε και τα δύο: Να φτάσω τα 1.000 γκολ και η εθνική ομάδα να προσπαθήσει να κατακτήσει αυτό το Nations League», δήλωσε ο Ρονάλντο στο Portugal Football Summit, που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της πορτογαλικής ομοσπονδίας, έξω από τη Λισαβόνα. «Είναι μια νέα εποχή με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, τον οποίο όλοι γνωρίζουμε καλά. Ελπίζω απλώς να πάνε όλα καλά γι' αυτόν».

Ο Ρονάλντο είπε ότι το να φτάσει τα 1.000 γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλίας θα ήταν «το κερασάκι στην τούρτα». «Το να πετύχω το 1.000ό μου γκολ με την εθνική ομάδα θα ήταν η κορύφωση ενός πράγματος, μιας όμορφης ιστορίας», είπε. «Δεν θα ήταν το τέλος της, αλλά θα ήταν μια όμορφη ιστορία».

Ο Ρονάλντο, ωστόσο, επέμεινε ότι δεν έχει καταληφθεί από το κυνήγι του συγκεκριμένου στόχου. «Έχω ήδη παραδεχθεί ότι θέλω να φτάσω εκεί και θα φτάσω εκεί», είπε. «Εμμονή; Όχι... Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το να το απολαμβάνω, να απολαμβάνω κάθε μέρα». Ο Ρονάλντο παραδέχθηκε ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως οι συζητήσεις με την πορτογαλική ομοσπονδία και τον Ζεσούς τον έπεισαν να συνεχίσει.

«Υπολογίζουν σε μένα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω την εθνική ομάδα», δήλωσε. «Το σημαντικότερο είναι να μπορώ, μέσα στο γήπεδο, να σκοράρω και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει παιχνίδια. Αν ο προπονητής δεν υπολογίζει σε μένα, μπορώ να φύγω σήμερα, κανένα πρόβλημα... Όταν αισθανθώ ότι δεν κάνω τίποτα εδώ, ότι δεν προσφέρω μέσα στο γήπεδο, ότι δεν σκοράρω, ότι δημιουργώ κακό κλίμα ή ότι δεν με θέλουν εδώ, θα είμαι ο πρώτος που θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του».

Όταν πιέστηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την απόσυρσή του, ο Ρονάλντο αρνήθηκε να βάλει σαφή επίλογο στην καριέρα του. «Έμαθα κάτι από τα τέλη των 30 μου και μετά, και αυτό είναι να ζω τη στιγμή, να μη σκέφτομαι το αύριο», είπε. «Είναι πιθανό; Ναι. Πολύ πιθανό; Ναι. Αλλά θα συμβεί; Όχι, δεν ξέρω».

Ο Ρονάλντο αντέδρασε επίσης στην κριτική, λέγοντας ότι Μέσα Ενημέρωσης προσπαθούν εδώ και χρόνια να τον «σκοτώσουν». «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί σε καμία περίπτωση, ούτε καν με... κυνηγετικό όπλο», είπε. «Και ακόμη κι έτσι, εξακολουθώ να καταφέρνω να αποφεύγω τη σφαίρα».

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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