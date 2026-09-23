Το Ακυρωτικό Δικαστήριο επικύρωσε την παραπομπή του Χακίμι σε δίκη για βιασμό

Το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, το Ακυρωτικό Δικαστήριο, επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής Αχράφ Χακίμι θα δικαστεί για βιασμό, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP από δικαστική πηγή.

Στα μέσα Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Εφετείο των Βερσαλλιών επικύρωσε την αρχική απόφαση του Φεβρουαρίου ότι ο Μαροκινός διεθνής και αμυντικός της Παρί Σεν Ζερμέν θα δικαζόταν για τον βιασμό μιας νεαρής γυναίκας το 2023, μια κατηγορία που ο ίδιος αρνήθηκε εξαρχής και άσκησε έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο λίγο μετά την απόφαση αυτή.