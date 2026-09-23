Πέθανε ποδοσφαιριστής σε ηλικία 25 ετών στην Τουρκία

Μία δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από την Τουρκία, με την Μπαντίρμασπορ να ανακοινώνει τον θάνατο του 25χρονου αμυντικού, Τολγκά Καλεντέρ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, έχοντας δώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μάχη με τον καρκίνο για έναν χρόνο.

Η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του πολύτιμου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Τολγκά Καλεντέρ.

Ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αγαπημένου μας ποδοσφαιριστή, που έφυγε από τη ζωή σε τόσο νεαρή ηλικία, και να δώσει δύναμη και κουράγιο στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους του, στους συμπαίκτες του, στους ανθρώπους που τον αγαπούσαν, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια της Μπαντίρμασπορ.

Ο πόνος μας είναι μεγάλος και η απώλεια ανείπωτη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Καλό παράδεισο, θερμά συλλυπητήρια.

25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. •1. lig ekibi Bandırmaspor'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. •Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir." ifadeleri kullanıldı. •Kalender'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek. •17 Ağustos 2001'de Mersin'de doğan Kalender, kariyeri boyunca Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor, Diyarbekirspor ve Bandırmaspor formalarını giymiş, kulüp düzeyinde 131 maça çıkıp 4 gol, 2 asist üretmişti. — Aykırı (@aykiri) September 23, 2026

gazzetta.gr