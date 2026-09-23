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Κλοπ: «Δεν θέλω να υποσχεθώ τίποτα, αλλά ελπίζω να δούμε από αύριο κάποια πράγματα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Δεν θέλει να θέσει από τώρα συγκεκριμένους στόχους σε επίπεδο τίτλων

Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται για το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο της Γερμανίας, με αντίπαλο την Ολλανδία την Πέμπτη (24/9, 21:45) στο Nations League, χωρίς να θέλει να θέσει από τώρα συγκεκριμένους στόχους σε επίπεδο τίτλων. Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ διαδέχθηκε τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν τον Ιούλιο, μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό της Γερμανίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο Νάγκελσμαν είχε δηλώσει μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την Ισπανία στα προημιτελικά του EURO 2024 ότι λυπόταν επειδή θα έπρεπε να περιμένει δύο χρόνια για να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η πρόβλεψή του, ωστόσο, επέστρεψε ως μπούμερανγκ, καθώς η ομάδα του αποκλείστηκε από την Παραγουάη το φετινό καλοκαίρι.

Ο Κλοπ ρωτήθηκε για μια αντίστοιχη δήλωση που είχε κάνει στην αρχή της θητείας του στη Λίβερπουλ, όταν είχε εκτιμήσει πως πιθανότατα θα είχε κατακτήσει έναν τίτλο εφόσον παρέμενε στην ομάδα για τέσσερα χρόνια. Τελικά, πανηγύρισε αρκετά τρόπαια, μεταξύ των οποίων την Premier League και το Champions League.

Αυτή τη φορά, πάντως, εμφανίστηκε σαφώς πιο συγκρατημένος ως προς τις προβλέψεις του. «Δεν θέλω να υποσχεθώ τίποτα», δήλωσε ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε και αυτό είναι που έχει σημασία τώρα. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή».

Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία έχει γνωρίσει πρόωρο αποκλεισμό στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ δεν έχει πανηγυρίσει σημαντικό διεθνή τίτλο από την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2014. Ο Κλοπ προκάλεσε συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε δύο διαφορετικές αποστολές για δύο ζευγάρια αγώνων που θα δώσει η Γερμανία τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδόμησης της εθνικής ομάδας ενόψει του Euro 2028.

«Είμαι υπεύθυνος για την ανδρική ομάδα και η δουλειά μου είναι να οδηγήσω το ποδόσφαιρο σε ένα σημείο όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι που δίνουμε», τόνισε ο Κλοπ. «Δεν θα λειτουργήσει κάθε μέρα, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ελπίζω να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα ήδη από αύριο».

«Χρειάζεται να κάνουμε βήματα προόδου και τα παιδιά είναι έτοιμα γι' αυτό», πρόσθεσε. Μετά την επίσκεψή της στην Ολλανδία την Πέμπτη (24/9), η Γερμανία θα υποδεχθεί την Ελλάδα την Κυριακή (27/9) και τη Σερβία την 1η Οκτωβρίου, προτού ταξιδέψει στην Ελλάδα τρεις ημέρες αργότερα.

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