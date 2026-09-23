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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός στην Γενική Συνέλευση της ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Όλα όσα έγιναν το βράδυ της Τετάρτης (23/09)

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/09) στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του της ΑΕΚ.

Την κήρυξη των εργασιών της Συνέλευσης έκανε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Άντρος Καραπατάκης.

Έγινε Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της περιόδου και οικονομική ενημέρωση και στην συνέχεια εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31/12/2025.

Ακολούθησε η έγκριση του προϋπολογισμού για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, εγκρίθηκε η ανανέωση εντολής Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο 2 ετών και στην συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα θέματα.

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