Γιοβάνοβιτς: «Θα άλλαζα χθες διάκριση στο Nations League με το να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση»

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στο «Ράικο Μίτιτς» του Βελιγραδίου, το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) και στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League!

Σε δηλώσεις που έκανε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για τις πολλές επιλογές που έχει όσον αφορά την επιθετική γραμμή της ομάδας του, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θέλει να εξελιχθεί μέσα από τα δύσκολα παιχνίδια που θα δώσει.

Οι δηλώσεις του:

«Έχουμε τέσσερα ματς σε λίγο χρόνο και πρέπει να τα δούμε παιχνίδι με παιχνίδι, ανάλογα με την κατάσταση των παικτών. Είναι διαφορετικοί ρυθμοί. Μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία. Θέλουμε να παρατείνουμε την παρουσία μας στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης».

Για το πως είναι να παίζει αντίπαλος με τη Σερβία και για τον τρόπο που θα κληθεί να παίξει η Εθνική κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους: «Είναι η χώρα μου και πάντα νιώθω όμορφα. Είναι συναισθηματικό αυτό το ζήτημα. Προσπαθώ να βρω την ισορροπία μεταξύ συναισθημάτων και πατριωτισμού. Δεν παύει να είμαι ένας επαγγελματίας προπονητής που αναζητεί το καλύτερο για την ομάδα του.

Οταν διεξάγονται οι αγώνες με αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει να δεις πολλά θέματα για να διαχειριστείς τους παίκτες. Ο βαθμός ετοιμότητας των παικτών παίζει ρόλο στον τρόπο σκέψης για την ενδεκάδα. Φοβάμαι ότι αυτός ο τρόπος διεξαγωγής δυσκολεύει τον προπονητή. Γινόμαστε εκλέκτορες και όχι προπονητές. Οι αποφάσεις που παίρνει η UEFA είναι αυτές. Υπάρχει πίεση των συλλόγων να μειωθεί ο χρόνος παραμονής των παικτών στις Εθνικές. Αυτό θα είναι δύσκολο και για τον παίκτη, γιατί ένας μικροτραυματισμός θα παίξει ρόλο».

Για τη δυνατή επιθετική γραμμή και αν μπορούν να συνυπάρξουν περισσότεροι στην ενδεκάδα: «Ξέρω πολύ καλά και τους πέντε παίκτες. Είμαι χαρούμενος που έχουμε πλειάδα φορ που παίζουν σε καλές ομάδες και έχουν και καλή απόδοση. Θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ προς όφελος της Εθνικής».

Για τα φαβορί του ομίλου: «Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά αν σκεφτούμε ότι πρέπει να έχουμε τη φιλοσοφία μας μόνο με τη Σερβία. Δεν κάνω λογαριασμούς ως προπονητής. Θέλουμε αποτέλεσμα σε όλα τα παιχνίδια. Να πάρουμε το καλύτερο με όλους. Οι απαιτήσεις είναι σε τοπ επίπεδο και μέσα από αυτά τα παιχνίδια να φτιάχνουμε την ανταγωνιστικότητά μας».

Για το αν μπορεί να παίξει με τριάδα στην άμυνα: «Παραμονή αγώνα δεν θέλω να πω. Είναι δυνατόν να αποκαλύψω τον τρόπο;».

Για το τι έμαθε από τα προηγούμενα προκριματικά: «Όταν αποτύχεις σε έναν στόχο, η ανάλυση έχει να κάνει με τον εαυτό σου και όχι με τους παίκτες, γιατί δεν βρισκόμαστε συχνά. Υπήρχε απογοήτευση, διότι κάναμε συνεχόμενα λάθη σε σερί παιχνίδια. Θα μας αναγκάσει αυτή η διοργάνωση να βελτιωθούμε με τους αντιπάλους που έχουμε. Θα αντιμετωπίσουμε τους καλύτερους παίκτες. Και η Σερβία ήταν στις δύο προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις και έχει μεγαλύτερη εμπειρία. Πρέπει να χτίσουμε τη νοοτροπία».

Για τον στόχο: «Πάντα στόχος είναι μία μεγάλη διοργάνωση. Εννοείται ότι θα το άλλαζα να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση από μία διάκριση στο Nations League. Τώρα. Χθες...».

sport-fm.gr