To καρέ των «απολύτων» που κανείς δεν περίμενε!

Ο Απόλλωνας μπήκε με προβλήματα στο νέο πρωτάθλημα, με τον Ερνάν Λοσάδα να καλείται να διαχειριστεί απουσίες διαφόρων ειδών. Σίγουρα άλλα είχε στο μυαλό του, όταν το καλοκαίρι κατάρτιζε το πλάνο του ο Αργεντινός τεχνικός αλλά οι αναποδιές ενεργοποίησαν κάποιους παίκτες. Τέσσερις παίκτες έχουν ως τώρα το απόλυτο και είναι ένα καρέ που κανείς δεν περίμενε. Με εξαίρεση τον Φίλιπ Κουν, που φάνηκε από πέρσι πως τυγχάνει της εμπιστοσύνης, οι άλλοι ήρθαν από την… εξωτερική.

Με τον παροπλισμό Γκόλτσον, από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια πήρε φανέλα βασικού ο Λεωνίδας Κονομής. Άρπαξε από τα… μαλλιά την ευκαιρία και ανταποκρίνεται παντού. Διπλή «γκαντεμιά» είχε και στο κέντρο ο Απόλλωνας, με τους Λιούμπιτς και Μπράουν να μπαίνουν στα πιτς λίγο μετά την έναρξη της σεζόν ενώ στα πρώτα δύο, λόγω τιμωρίας, δεν έπαιξαν οι Τόμας και Βέισμπεκ. Έτσι βγήκαν μπροστά τόσο ο Ασουνσάο όσο και ο Ντάνι Εσκρίτσε. Ο Ισπανός είναι σαν… τζόκερ στο πλάνο και δείχνει να ανταποκρίνεται.

Να σημειωθεί πως ήταν τραυματίας στην πρεμιέρα ο Κβίντα, ειδάλλως θα ήταν και αυτός στην… παρέα, ενώ ελάχιστα λεπτά έχασαν ο Ροντρίγκες (329) και ο Μαλεκκίδης (284).