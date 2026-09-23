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Εξακολουθεί να ονειρεύεται μία καριέρα στο NFL o Χάρι Κέιν

ΓΗΠΕΔΟ

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Aναφέρθηκε εκ νέου στο όνειρό του να παίξει κάποτε επαγγελματικά αμερικάνικο ποδόσφαιρο

Στο ποδόσφαιρο έχει καταφέρει να μετατραπεί σε θρύλο, στο αντίστοιχο αμερικάνικο όμως; Όσο σκοράρει ακατάπαυστα με την Μπάγερν Μονάχου, ο Χάρι Κέιν εξακολουθεί να ονειρεύεται μία καριέρα στο NFL και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό σε συνέντευξή του ενόψει των αγώνων του Nations League με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Ο Βρετανός φορ εξήγησε αρχικά ότι το να πετύχει στο γκολφ, το οποίο επίσης αγαπά, φαντάζει πολύ πιο δύσκολο, την ώρα που το NFL του φαίνεται πιο προσιτό, ειδικά αν καταφέρει να το συνδυάσει με μία μεταγραφή σε ομάδα του MLS τα επόμενα χρόνια...

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι κάτι που θα προσπαθήσω να εξετάσω λίγο πιο σοβαρά. Όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στην καριέρα μου τα επόμενα πέντε ή έξι χρόνια. Το NFL είναι πολύ πιο ρεαλιστικό ενδεχόμενο από το γκολφ, ας το θέσουμε έτσι. Νομίζω ότι είναι κάτι που έχω συνηθίσει περισσότερο να κάνω με τα πόδια παρά με τα χέρια. Εκτελώ πέναλτι και η πίεση και η τεχνική είναι παρόμοιες. Θα ήμουν πιο κοντά σε αυτό απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα.

Όμως, όπως γνωρίζω από όλα τα αθλήματα κορυφαίου επιπέδου, όταν τα βλέπεις στην τηλεόραση, οι αθλητές τα κάνουν να φαίνονται εύκολα και νομίζεις ότι είναι κάτι που μπορείς να κάνεις κι εσύ - όμως δεν είναι πάντα έτσι. Αν το έκανα, θα το έπαιρνα σοβαρά. Θα αφιέρωνα έξι μήνες έως έναν χρόνο για να προπονηθώ και να εξασκηθώ πριν το δοκιμάσω. Ίσως, αν στο μέλλον αγωνίζομαι στο MLS ή κάπου παρόμοια, να υπήρχε ένας τρόπος να συνδυάσω τα δύο.

Αλλά και πάλι, είναι κάτι που έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι θέλω να παίζω εδώ για όσο περισσότερο μπορώ. Νομίζω ότι όταν φτάνεις στην ηλικία μου, τα 33, είναι εύκολο να αρχίσεις να σκέφτεσαι την αποχώρηση ή το μέλλον. Εγώ, όμως, προσπαθώ να αποκομίσω ό,τι περισσότερο μπορώ από τα επόμενα δύο, πέντε ή δέκα χρόνια».

gazzetta.gr

 

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