Κεκλεισμένων και απαγόρευση μετακίνησης στην Ανόρθωση - Βροχή τα πρόστιμα

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του διαιτητή Κυριάκου Αθανασίου κατά του HENNING STILLE BERG, προπονητή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο. Μετά το τέλος του αγώνα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και έτρεξε προς τον διαιτητή για να διαμαρτυρηθεί στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /12.09.2026 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΛ Λεμεσού – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /11.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο (πίσω από τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές πινακίδες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Νέας Σαλαμίνας στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΛ Λεμεσού – ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου /11.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Πάρη Ανδρέου, προέδρου της Νέας Σαλαμίνας για προσβλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά το τέλος του αγώνα κατά την είσοδο του διαιτητή στα αποδυτήρια και διαμαρτυρόταν σε έντονο ύφος προς τον διαιτητή κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Ομόνοιας Λευκωσίας στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /12.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Για χρήση αντικειμένων (σημαίες και λάβαρα) ακατάλληλων για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στην καταπακτή και στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Καταγγελία κατά του Τάκη Κοφτερού, Γενικού Διευθυντή της Ομόνοιας Λευκωσίας, ως μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο βρισκόταν καθ΄ όλην την διάρκεια του αγώνα στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου κοντά στο διαχωριστικό κάγκελο του γηπέδου πλησίον της φυσούνας και για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο μετά το τέλος του αγώνα όπου και διαμαρτυρόταν έντονα προς τον διαιτητή του αγώνα ο οποίος κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια, κατά παράβαση του άρθρου 33.5 του Κεφαλαίου VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026/2027 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Απόλλωνα στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού /12.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Για μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα επικίνδυνου αντικειμένου (κροτίδα μεγάλης ισχύος) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για πυροδότηση στην κερκίδα και ρίψη στην καταπακτή επικίνδυνου αντικειμένου (κροτίδα μεγάλης ισχύος) από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα και για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Ανόρθωσης στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /12.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 3 λεπτά, κατά παράβαση του άρθρου 4(α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, κροτίδες και πυρσοί), κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (καπνογόνα, πυρσοί και κροτίδες) κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και για ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων (κροτίδες και πυρσοί) στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση των άρθρων 10.3(δ1β) και 10.3(δ2) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο και ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα κεκλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας.

-Για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας για ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /12.09.2023 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Ολυμπιακού Λευκωσίας για πώληση από καντίνα του γηπέδου στην βόρεια κερκίδα αλκοολούχων ποτών (μπύρες), κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/2027 - Α΄ Φάση και του άρθρου 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/13.09.2023 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/2027 Α΄ Φάση και του άρθρου 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/13.09.2023 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά: της ΑΕΛ Λάρνακας στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΠΑΦΟΣ FC/13.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα και για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας που βρίσκονταν στην ανατολική κερκίδα του σταδίου προς την βόρεια κερκίδα που βρίσκονταν οπαδοί τις φιλοξενούμενης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

-Καταγγελία κατά του Εύμαιου Ευθυμιάδ,η Γενικού Διευθυντή της ΑΕΚ Λάρνακας, για προσβλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς ένα εκ των δύο χειριστών του VAR μετά το τέλος του αγώνα στον χώρο των αποδυτηρίων, κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμα

*Καταγγελία κατά της Πάφος FC στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΚ Λάρνακας – ΠΑΦΟΣ F C/13.09.2023 (3η αγωνιστική).

-Για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που βρίσκονταν στην βόρεια κερκίδα προς την ανατολική κερκίδα που βρίσκονταν οπαδοί της φιλοξενούσας ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμα

-Λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Άρη λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027 στον αγώνα της Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 KRASAVA ENY - ΑΡΗΣ Λεμεσού/14.09.2026 (3η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του Ακρίτα Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας/11.09.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου Σπάρτακος γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΕΠ Πολεμιδιών – ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου/12.09.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/12.09.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Δόξας Κατωκοπιάς γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς/12.09.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο

*Καταγγελία κατά της Πάφος FC γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Α’ Κατηγορίας περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΠΑΦΟΣ FC/12.09.2026 (1η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο