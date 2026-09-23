Το απίστευτο 25/25: Ο Χάαλαντ ολοκλήρωσε τη συλλογή του

Άλλοι συμπληρώνουμε τα album της Panini για τις μεγάλες διοργανώσεις, ο Νορβηγός φορ συμπλήρωσε το ποδόσφαιρο στο Νησί. Ακόμα και με κομμένα τα μαλλιά του, ο 26χρονος κατάφερε την Κυριακή (20/09), στο 5-3 των Cityzens σε βάρος της Σάντερλαντ στο Etihad, να σκοράρει σε βάρος και των 25 ομάδων που έχει αντιμετωπίσει στην Premier League. Και το πέτυχε αυτό μέσα σε μόλις 4 χρόνια, αφού έκανε ντεμπούτο τον Αύγουστο του 2022.

Και έτσι όπως είναι η παρουσία του Χάαλαντ στην Σίτι, το απίστευτο ήταν ότι μέχρι χθες δεν είχε βάλει γκολ στην Σάντερλαντ, ίσως επειδή την είχε αντιμετωπίσει δύο φορές. Σε αυτά τα παιχνίδια, είχε μόλις 3 σουτ σε 159 λεπτά και η αλήθεια είναι ότι βρέθηκε και πάλι κοντά στο να αποτύχει να σκοράρει σε βάρος της. Ίσως επειδή είναι... Μαύρες Γάτες. Έντσο Φερνάντες, Σερκί και δύο φορές ο Σεμένιο το έκαναν πριν τον Έρλινγκ, που στο 81' έσπρωξε την μπάλα στην κενή εστία.

Σε αυτά τα 4 χρόνια στην Premier League, όπως είναι εύκολα κατανοητό, έχει «γαζώσει» τους πάντες. Μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες ομάδες, έχει απ' όλες η λίστα του Έρλινγκ, ο οποίος με τον ρυθμό που σκοράρει έχει βάλει το όνομά του σε συζητήσεις για «μυθικά» ρεκόρ. Αγαπημένο του «θύμα» με 11 γκολ είναι η Γουέστ Χαμ και ακολουθούν οι Κρίσταλ Πάλας και Γουλβς με 10. Το βάθρο κλείνει η Γιουνάιτεντ, σε βάρος της οποία έχει περισσότερα γκολ (9) απ' ότι αγώνες (8). Α ρε Ρόι Κιν.

Ακολουθεί η Φούλαμ με 8, ενώ σε βάρος των υπόλοιπων από το αποκαλούμενο top-6 έχει 4 με τις Τσέλσι, Τότεναμ και 3 κόντρα στην Λίβερπουλ. Σημειώνεται ότι το ρεκόρ αυτό σε βάρος των ομάδων της Premier League, ισχύει μόνο για τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές αφού το επόμενο διάστημα μπορεί να σπάσει και μάλιστα υπεύθυνος γι' αυτό μπορεί να είναι ένας Έλληνας. Ναι, γιατί ο Χάαλαντ δεν έχει παίξει ποτέ με την Χαλ.

Η Σίτι είναι προγραμματισμένο να παίξει με την Χαλ στις 19 Δεκεμβρίου και για να κάνει το 26/26 ο Χάαλαντ πρέπει, πρώτα να παίξει και μετά να νικήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος έχει κάνει ένα εκλπηκτικό ξεκίνημα με 3 clean-sheet και μια απόκρουση πέναλτι με τα γάντια των νεοφώτιστων. Δεν χωρά συζήτηση, το σερί αυτό είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, όμως ο Νορβηγός δεν είναι ούτε ο πρώτος που πετυχαίνει το απόλυτο, ούτε αυτός που έχει βρει δίχτυα σε βάρος περισσότερων ομάδων.

Ο μοναδικός άλλος, που έχει παίξει κόντρα σε πάνω από μία ομάδα και έχει σκοράρει σε βάρος όλων είναι ο Χάρι Κέιν με το αδιανόητο 32/32, το οποίο μεταξύ μας, μοιάζει ακόμα πιο απίστευτο αν σκεφτούμε ότι το έχει πετύχει με την Τότεναμ. Για την ιστορία, ο πλέον φορ της Μπάγερν Μονάχου, έχει 21/22 στην Bundesliga, με την Σάλκε να είναι η μοναδική που του έχει ξεφύγει [0-0 φέτος]. Και για να κλείσουμε, επιστρέφουμε στον Χάαλαντ και το που ακριβώς είναι το ρεκόρ του.

Γιατί μπορεί να έχει «καρφώσει» 25 ομάδες, όμως ακόμα είναι πολύ μακριά ακόμα και από την... 6η θέση της λίστας. Φανταστείτε ότι στο top-6 δεν είναι ούτε ο Κέιν, με τις 32 δικές του. Εδώ αρχίζουν και μετράνε περισσότερο τα χρόνια καριέρας και προφανώς τα χρόνια στην Premier League, με μόλις 4 σεζόν δεν θα μπορούσε να το έχει κάνει ο διεθνής επιθετικός. Νο1 στη λίστα με τις περισσότερες ομάδες-θύματα, είναι ο Φρανκ Λάμπαρντ. Ο 7ος σκόρερ στην ιστορία της κατηγορίας [177], έχει βρει δίχτυα απέναντι σε 39!

Ακολουθούν οι Άντι Κόουλ [38], Άλαν Σίρερ, Ζερμέν Ντεφόε [37], Γουέν Ρούνεϊ [36], Τέντι Σέριγχαμ [35], κάτι που σημαίνει ότι ο Χάαλαντ, χρειάζεται να αντιμετωπίσει αρκετές νεοφώτιστες ακόμα για να μπορέσει να ανέβει στη σχετική λίστα. Αν μείνει στην Σίτι, πάντως, μοιάζει θέμα χρόνου να το πετύχει και αυτό...

sdna.gr