Μεγάλη επιστροφή στην ΠΑΕΕΚ!

Η ανακοίνωση της ομάδας της Κερύνειας:

Η ΠΑΕΕΚ Κερύνειας Ποδόσφαιρο ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Μάριο Δημητρίου.

Ο διεθνής ακραίος αμυντικός επιστρέφει στην ΠΑΕΕΚ για να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και προσωπικότητα στο ρόστερ της ομάδας μας. Ο Μάριος υπήρξε εκ των αρχηγών της ιστορικής ομάδας της ανόδου της ΠΑΕΕΚ το 2021 ενώ ήταν ο αρχηγός μας στην παρθενική μας παρουσία στην Α Κατηγορία το 2022. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην ΠΑΦΟΣ FC, στην ΑΕΚ Λάρνακας ενώ πέρσι αγωνιζόταν στον Εθνικό Άχνας.

Η επιστροφή του αποτελεί μία σημαντική προσθήκη για την ΠΑΕΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας.

Καλωσορίζουμε τον Μάριο πίσω στην οικογένεια της ΠΑΕΕΚ και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχία αντίστοιχη της πρώτης του θητείας στην ομάδα μας.