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Η Νάπολι θέλει να «ξεφορτωθεί» τον Λούκα για να κινηθεί για τον Γκαμπριέλ Ζεσούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Νάπολι θέλει να «ξεφορτωθεί» τον Λούκα για να κινηθεί για τον Γκαμπριέλ Ζεσούς

Όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport»

Οι «Παρτενοπέι» θέλουν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή με τον Βραζιλιάνο επιθετικό, ωστόσο πρέπει να πρώτα να απαλλαγούν από το συμβόλαιο του Λορέντζο Λούκα.

Όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport», η διοίκηση της Νάπολι ενημέρωσε τον 25χρονο επιθετικό να φέρει πρόταση από ομάδα, καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μαξ Αλέγκρι.

Στόχος των ανθρώπων της ιταλικής ομάδας είναι να βάλουν ένα ποσό στα ταμεία τους, που θα τους επιτρέψει να χρηματοδοτήσουν την μεταγραφή του Γκαμπριέλ Ζεσούς.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός έχει συμφωνήσει με τη Νάπολι και απομένουν οι συζητήσεις με την Άρσεναλ, με τους «Παρτενοπέι» να ψάχνουν πρώτα λύση με τον Λούκα, προτού κάνουν την όποια κίνησή τους.

sdna.gr

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