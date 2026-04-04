H δυάδα για την πρωτιά

Μετά από το αποτυχημένο αποτέλεσμα στην πρώτη αγωνιστική της β’ φάσης, χάνοντας από την Ένωση (1-2), η Ομόνοια Αραδίππου θέλει να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα, δίνοντας αποδείξεις ότι παλεύει για τα πιο ψηλά δώματα του β’ γκρουπ και όχι για την υπόθεση διαβάθμισης.

Έχοντας οκτώ βαθμούς διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, η ομάδα του Μαρίνου Σατσιά έχει τη δυνατότητα να μάχεται για το ψηλότερο σκαλοπάτι του ομίλου και προς αυτό τον σκοπό τα δυο επόμενα παιχνίδια είναι σημαντικά.

Το πρώτο βήμα καλείται να το κάνει απόψε (19:00), φιλοξενώντας στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την ΑΕΛ, με την οποία ισοβαθμούν στους 34 βαθμούς, ενώ στην επόμενη αγωνιστική -μετά το Πάσχα- θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση που αυτή τη στιγμή έχει προβάδισμα δύο βαθμών (36β.). Στο απουσιολόγιο για το σημερινό παιχνίδι είναι ο Τζαλί Μουαντίπ λόγω καρτών.