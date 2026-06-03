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Εθνική Ανδρών: Έτοιμη για το φιλικό με την Σλοβενία

ΓΗΠΕΔΟ

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Εθνική Ανδρών: Έτοιμη για το φιλικό με την Σλοβενία

Με προπόνηση στο Στάδιο Stozice στην Λουμπλιάνα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών για το φιλικό αγώνα της Πέμπτης με την Σλοβενία.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:00 ώρα Κύπρου με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ 2. 

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα.

Στην αποστολή βρίσκονται οι ακόλουθοι ποδοσφαιριστές:

Ανδρέας Παρασκευά, Χαράλαμπος Κυριακίδης, Φαμπιάνο Φρέιτας, Νεόφυτος Μιχαήλ, Ανδρέας Σιήκκης, Γιάννης Σατσιάς, Κωνσταντίνος Σεργίου, Ευαγόρας Αντωνίου, Κωνσταντίνος Λαϊφης, Κωνσταντίνος Σωτηρίου, Χρίστος Σιέλης, Στέλιος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Άντερσον Κορρέια, Ανδρέας Χρίστου, Χαράλαμπος Κυριάκου, Γιώργος Ναούμ, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Γρηγόρης Κάστανος, Παναγιώτης Ανδρέου, Ιωάννης Κωστή, Μαρίνος Τζιωνής,  Λοϊζος Λοϊζου, Σταύρος Γεωργίου, Άγγελος Νεοφύτου, Ανδρόνικος Κακουλλής και Ιωάννης Πίττας.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της FIFA για φιλικά Εθνικών ομάδων, η κάθε ομάδα θα δικαιούται να πραγματοποιήσει μέχρι και δέκα αλλαγές.

Τον αγώνα θα διαιτητεύσει ο Κροάτης Patrik Kolarić.

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Εθνική Ανδρών: Έτοιμη για το φιλικό με την Σλοβενία

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