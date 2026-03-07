Σατσιάς: «Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα...»

Τα όσα δήλωσε ο Μαρίνος Σατσιάς μετά την ήττα της Ομόνοιας Αραδίππου από την Ομόνοια:

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Παίζαμε με την πρωτοπόρο και καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής. Δεχθήκαμε δύο γκολ, εκεί που η Ομόνοια δεν μας επιβλήθηκε τόσο πολύ Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερα κόρνερ και κατοχή αλλά δεν σκοράραμε. Εκτιμώ την προσπάθεια, ήμασταν καλοί και συνεχίζουμε. Μόνο θετικά έχουμε να πούμε για τη δική μας την ομάδα. Δεν είναι εύκολο να φτιάχνεις 13 τελικές προσπάθειες κόντρα στην Ομόνοια».