Δύσκολο, όμως όλα γίνονται...

Ενώπιον μίας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της θα βρεθεί αύριο βράδυ, στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου, η ΑΕΚ. Κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (13η στη βαθμολογία της Premier League), η ομάδα του Χάβι Ροθάδα καλείται να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, που θα της δίνει το δικαίωμα να κυνηγήσει στον επαναληπτικό την πρόκρισή της στους «8» του Conference League. Η ΑΕΚ έγραψε Ιστορία τον περασμένο Οκτώβριο, όταν κέρδισε 0-1 (Μπάγιτς) μέσα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, στο πλαίσιο της League Phase της διοργάνωσης. Το ίδιο καλείται να πράξει με ενδεχόμενη πρόκρισή της στα προημιτελικά.

Βέβαια, ο βαθμός δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερος. Οι κιτρινοπράσινοι θα πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, διότι οι Εγγλέζοι λογικά θα είναι πιο υποψιασμένοι και θα θέλουν «εκδίκηση». Στόχος της ΑΕΚ είναι μία αξιοπρεπής εμφάνιση, ώστε η πρόκριση να κριθεί στον επαναληπτικό της μεθεπόμενης Πέμπτης στη Λάρνακα. Ο Ροθάδα θα κληθεί να κολυμπήσει από την αρχή στα πολύ βαθιά.

To πλάνο χωρίς τον Ρομπέρζ

Η προετοιμασία επί κυπριακού εδάφους ολοκληρώθηκε χθες το πρωί και ακολούθως η αποστολή αναχώρησε, μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, για το Λονδίνο. Η αποστολή αποτελείται από 25 ποδοσφαιριστές. Σε αυτή δεν συμπεριλήφθη τελικά ο Βαλεντίν Ρομπέρζ, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δάκτυλο του ποδιού του.

Ως εκ τούτου, εκτός απροόπτου το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ θα είναι Μιλίτσεβιτς-Σαμπορίτ, εκτός κι αν προτιμηθεί ο Εκπολό. Ο Ρομπέρζ θα συνεχίσει τη θεραπευτική αγωγή με στόχο να προλάβει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος. Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι και οι Ρούμπιο, Χάιρο, Αμίν, Σουάρες και Ναούμ. Οι Καρδέρο και Χάιρο (είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας) ταξίδεψαν με την αποστολή για να προπονηθούν με την ομάδα.

Σήμερα, στις 21:00, είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της ΑΕΚ στην έδρα των περσινών κυπελλούχων Αγγλίας. Πριν την προπόνηση θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Χάβι Ροθάδα κι ένας ποδοσφαιριστής. Η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Κύπρο τo απόγευμα της Παρασκευής (13/03). Ο εκτός έδρας αγώνας της με τον Εθνικό Άχνας ορίστηκε τη Δευτέρα (16/03, 19:00).