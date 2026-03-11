ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δύσκολο, όμως όλα γίνονται...

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Δύσκολο, όμως όλα γίνονται...

Οι Εγγλέζοι λογικά θα είναι πιο υποψιασμένοι και θα θέλουν «εκδίκηση»

Ενώπιον μίας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία της θα βρεθεί αύριο βράδυ, στο «Σέλχαρστ Παρκ» του Λονδίνου, η ΑΕΚ. Κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας (13η στη βαθμολογία της Premier League), η ομάδα του Χάβι Ροθάδα καλείται να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, που θα της δίνει το δικαίωμα να κυνηγήσει στον επαναληπτικό την πρόκρισή της στους «8» του Conference League. Η ΑΕΚ έγραψε Ιστορία τον περασμένο Οκτώβριο, όταν κέρδισε 0-1 (Μπάγιτς) μέσα στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, στο πλαίσιο της League Phase της διοργάνωσης. Το ίδιο καλείται να πράξει με ενδεχόμενη πρόκρισή της στα προημιτελικά.

Βέβαια, ο βαθμός δυσκολίας της αυριανής αναμέτρησης πιθανότατα θα είναι μεγαλύτερος. Οι κιτρινοπράσινοι θα πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, διότι οι Εγγλέζοι λογικά θα είναι πιο υποψιασμένοι και θα θέλουν «εκδίκηση». Στόχος της ΑΕΚ είναι μία αξιοπρεπής εμφάνιση, ώστε η πρόκριση να κριθεί στον επαναληπτικό της μεθεπόμενης Πέμπτης στη Λάρνακα. Ο Ροθάδα θα κληθεί να κολυμπήσει από την αρχή στα πολύ βαθιά.   

To πλάνο χωρίς τον Ρομπέρζ

Η προετοιμασία επί κυπριακού εδάφους ολοκληρώθηκε χθες το πρωί και ακολούθως η αποστολή αναχώρησε, μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, για το Λονδίνο. Η αποστολή αποτελείται από 25 ποδοσφαιριστές. Σε αυτή δεν συμπεριλήφθη τελικά ο Βαλεντίν Ρομπέρζ, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο δάκτυλο του ποδιού του.

Ως εκ τούτου, εκτός απροόπτου το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ θα είναι Μιλίτσεβιτς-Σαμπορίτ, εκτός κι αν προτιμηθεί ο Εκπολό. Ο Ρομπέρζ θα συνεχίσει τη θεραπευτική αγωγή με στόχο να προλάβει τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος. Εκτός πλάνων της τεχνικής ηγεσίας είναι και οι Ρούμπιο, Χάιρο, Αμίν, Σουάρες και Ναούμ. Οι Καρδέρο και Χάιρο (είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας) ταξίδεψαν με την αποστολή για να προπονηθούν με την ομάδα. 

Σήμερα, στις 21:00, είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της ΑΕΚ στην έδρα των περσινών κυπελλούχων Αγγλίας. Πριν την προπόνηση θα μιλήσει στους δημοσιογράφους ο Χάβι Ροθάδα κι ένας ποδοσφαιριστής. Η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Κύπρο τo απόγευμα της Παρασκευής (13/03). Ο εκτός έδρας αγώνας της με τον Εθνικό Άχνας ορίστηκε τη Δευτέρα (16/03, 19:00).

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ολοταχώς για πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα των ερυθρόλευκων μέχρι το φινάλε

EUROLEAGUE

|

Category image

Σε πρώτο πλάνο για τον Νίκολιτς το Γιόβιτς-Βάργκα ενόψει Τσέλιε

Ελλάδα

|

Category image

Λύγισαν Μπακς και Γιάννης από την τρίποντη εκτέλεση των Σανς

NBA

|

Category image

Τα δεδομένα με Άιτινγκ και Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις για τους «16» του Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Champions League: Τέσσερις αναμετρήσεις με τρομερά ντέρμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απίθανος ο Αντεμπάγιο: Έγραψε ιστορία με 83 πόντους!

NBA

|

Category image

Δύσκολο, όμως όλα γίνονται...

ΑΕΚ

|

Category image

Το α' μέρος της... απογείωσης

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Χάθηκε» ο Σαβό και... χαστούκια

ΑΕΛ

|

Category image

Τηλεοπτικές μεταδόσεις (11/03): Συνεχίζεται η δράση στο Champions League

TV

|

Category image

Με το… ενάμιση πόδι στους «8» Ατλέτικο και Μπάγερν, ανοικτοί λογαριασμοί με… buzzer beater για Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γενέθλια με 100άρα για τον Ολυμπιακό και φουλάρει για πλεονέκτημα

EUROLEAGUE

|

Category image

Σοκαριστικό δεκαπεντάλεπτο για την Τότεναμ και αλλαγή κίπερ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η κρίση κορυφώνεται στη σχέση Σπανούλη-Μονακό, η αποχώρηση μοιάζει αναπόφευκτη

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη