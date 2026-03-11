«Χάθηκε» ο Σαβό και... χαστούκια
Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει, πως θα πάρει ξανά τα πάνω του
Με το που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ, πέτυχε το χρυσό γκολ στο Δασάκι επί του Εθνικού Άχνας.
Ερχόμενος τον Ιανουάριο, ο Ζακάρια Σαβό έκανε τη διαφορά και έδωσε αυτό που έλειπε στη Λεμεσιανή ομάδα. Συνέχισε να πυροβολεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου και στην ανατροπή επί του Άρη (2-1). Ήταν το 5ο του γκολ με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, αλλά και το τελευταίο. Και η αφλογιστία του πλήγωσε στο πρωτάθλημα μιας και στα τέσσερα από τα πέντε ματς που δεν σκόραρε, η ΑΕΛ ηττήθηκε.
Το αρνητικό είναι, πως ο Σουηδός φορ δεν δίνει ούτε ασίστ και ουσιαστικά δεν είναι πλέον συμμέτοχος στο επιθετικό κομμάτι. Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει, πως θα πάρει ξανά τα πάνω του και κυρίως στα ημιτελικά του κυπέλλου, αφού εκεί θα παίξει τα... ρέστα της η ΑΕΛ.
Οι αγώνες αυτοί είναι προγραμματισμένοι για τις 8 και 22 Απριλίου. Ο αντίπαλος για τον δρόμο προς τον τελικό, θα γίνει γνωστός στις 24 Μαρτίου.