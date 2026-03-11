«Χάθηκε» ο Σαβό και... χαστούκια

Με το που φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΛ, πέτυχε το χρυσό γκολ στο Δασάκι επί του Εθνικού Άχνας.

Ερχόμενος τον Ιανουάριο, ο Ζακάρια Σαβό έκανε τη διαφορά και έδωσε αυτό που έλειπε στη Λεμεσιανή ομάδα. Συνέχισε να πυροβολεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου και στην ανατροπή επί του Άρη (2-1). Ήταν το 5ο του γκολ με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα, αλλά και το τελευταίο. Και η αφλογιστία του πλήγωσε στο πρωτάθλημα μιας και στα τέσσερα από τα πέντε ματς που δεν σκόραρε, η ΑΕΛ ηττήθηκε.

Το αρνητικό είναι, πως ο Σουηδός φορ δεν δίνει ούτε ασίστ και ουσιαστικά δεν είναι πλέον συμμέτοχος στο επιθετικό κομμάτι. Ο Ούγκο Μαρτίνς ελπίζει, πως θα πάρει ξανά τα πάνω του και κυρίως στα ημιτελικά του κυπέλλου, αφού εκεί θα παίξει τα... ρέστα της η ΑΕΛ.

Οι αγώνες αυτοί είναι προγραμματισμένοι για τις 8 και 22 Απριλίου. Ο αντίπαλος για τον δρόμο προς τον τελικό, θα γίνει γνωστός στις 24 Μαρτίου.