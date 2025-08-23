«To πλάνο πήγε όπως θέλαμε, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί θα παίρναμε τους τρεις βαθμούς»

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας Αραδίππου, Μαρίνου Σατσιά, μετά την ισοπαλία με την Ανόρθωση.

«Εμείς κάναμε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένα εξαίρετο παιχνίδι. Αν ήμασταν λίγο προσεκτικοί θα παίρναμε εμείς τους τρεις βαθμούς. Μετά το 15' η Ανόρθωση ξεκίνησε και δημιούργησε περισσότερες καταστάσεις και θα μπορούσε να σκοράρε. Το πλάνο πήγε όπως θέλαμε. Μου άρεσε πάρα πολύ η ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει».