Τιμά τον Χίμενεθ η ΑΕΚ

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα τεθεί για πρώτη φορά αντίπαλος της ΑΕΚ, στην κυριακάτική αναμέτρηση του πρωταθλήματος και στην «Ένωση» πήραν την απόφαση να τον τιμήσουν για την προσφορά του στον σύλλογο.

Άλλωστε, ο Ισπανός προπονητής του Άρη έχει συνδεθεί με τη σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ, αφού οδήγησε την ομάδα σε δύο τίτλους, στην κατάκτηση του Κυπέλλου τη σεζόν 2010/11 και στο πρωτάθλημα του 2017/18.

