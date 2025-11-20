Οι μεταδόσεις σήμερα (20/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη 20/11
Novasports 4
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Ζαλγκίρις
Novasports 5
19:30 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα
Novasports 6
11:00 Davis Cup: Ισπανία - Τσεχία
18:00 Davis Cup: Αργεντινή - Γερμανία
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Ντουμπάι
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Aρμάνι - Χάποελ Τελ Αβίβ
Cablenet Sports 1
22:00 Λέουβεν - Ρόμα (Γ)
Cablenet Sports 2
19:45 Τβέντε - Ατλέτικο (Γ)
22:00 Τσέλσι - Μπαρτσελόνα (Γ)
Cablenet Sports 3
22:00 Παρί - Μπάγερν (Γ)