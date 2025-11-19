ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμορίμ: «Δεν φταίει η τακτική, αλλού ζοριζόμαστε»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέτει τους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προ των ευθυνών τους.

Τις προπονητικές του ιδέες υπερασπίστηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ τονίζοντας πως το μεγαλύτερο κομμάτι της ευθύνης για την προβληματική πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανήκει στους ποδοσφαιριστές του και όχι στις επιλογές του.

«Το κομμάτι της τακτικής και του συστήματος είναι ένα μέρος, αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχει η αυτοπεποίθηση, η αποφασιστικότητα, η ενέργεια, η διάθεση... Αν δείτε μέσα στη σεζόν τα παιχνίδια μας, θα καταλάβετε ότι αυτά ήταν τα κομμάτια στα οποία ήμασταν κακοί κι όχι η στρατηγική μου. Μας έλειπε πολύ η ένταση και θα πρέπει να συνηθίσουμε να είμαστε τέλειοι για να παίρνουμε νίκες», τόνισε ο Πορτογάλος προπονητής.

ΔΙΕΘΝΗ

