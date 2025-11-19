Η σίγουρη απουσία, οι αμφίβολοι και το έξτρα κίνητρο

Το εγχείρημα για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή για το παιχνίδι της Κυριακής (19:00) μόνο εύκολο δεν είναι. Οι κυανόλευκοι, αν και ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα στο πρωτάθλημα, μετρούν απουσίες και άρα υπάρχουν ερωτηματικά. Σίγουρος απόντας είναι ο Πέδρο Μάρκες λόγω τραυματισμού, ενώ η παρουσία των Βέισμπεκ, Μαλεκκίδη και Γκασπάρ θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Εκτός μάχης παραμένει επίσης ο Άδωνη. Στα θετικά είναι η επάνοδος του Κλίντον Ντουοντού.

Οι κυανόλευκοι στα ντέρμπι με τις ομάδες της πρώτης εξάδας έως τώρα μετράνε τρεις ήττες και μια νίκη, αυτήν απέναντι στην Πάφο. Αυτό είναι ακόμα ένα κίνητρο για τους Λεμεσιανούς οι οποίοι θέλουν να στείλουν μήνυμα ισχύος στους αντιπάλους τους.