Cyprus League by Stoiximan: Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μέχρι την 16η αγωνιστική

Μετά τις υποχρεώσεις των Εθνικών μας ομάδων, το πρόγραμμα της Cyprus League by Stoiximan θα συνεχιστεί με τις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μέχρι και την 16η αγωνιστική:

11η αγωνιστική

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

19:00 Πάφος FC – Άρης Λεμεσού

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας

19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου

17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ακρίτας Χλώρακας

12η αγωνιστική

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός Λευκωσίας

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

19:00 Άρης Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου

Κυριακή, 30 Νοεμβρίου

17:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Πάφος FC

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΚ Λάρνακας

13η αγωνιστική

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας ***

***Ο αγώνας ήταν ορισμένος για διεξαγωγή το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, όμως μετά από αίτημα των διαγωνιζομένων ομάδων μετατέθηκε για διεξαγωγή του την Παρασκευή.

Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου

17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου

14η αγωνιστική

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου

17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού

19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας

15η αγωνιστική

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας

19:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Απόλλων Λεμεσού

19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας

16η αγωνιστική

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026

19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026

17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού

19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος FC

 

 

