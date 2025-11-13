Cyprus League by Stoiximan: Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα μέχρι την 16η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Μετά τις υποχρεώσεις των Εθνικών μας ομάδων, το πρόγραμμα της Cyprus League by Stoiximan θα συνεχιστεί με τις αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα μέχρι και την 16η αγωνιστική:
11η αγωνιστική
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου
19:00 Πάφος FC – Άρης Λεμεσού
Σάββατο, 22 Νοεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – Εθνικός Άχνας
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου
17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου
19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Ακρίτας Χλώρακας
12η αγωνιστική
Σάββατο, 29 Νοεμβρίου
17:00 Εθνικός Άχνας – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΕΝ Παραλιμνίου
Κυριακή, 30 Νοεμβρίου
17:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Πάφος FC
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Απόλλων Λεμεσού
Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – ΑΕΚ Λάρνακας
13η αγωνιστική
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
19:00 Πάφος FC – Ακρίτας Χλώρακας ***
***Ο αγώνας ήταν ορισμένος για διεξαγωγή το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, όμως μετά από αίτημα των διαγωνιζομένων ομάδων μετατέθηκε για διεξαγωγή του την Παρασκευή.
Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου
17:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Εθνικός Άχνας
Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Ανόρθωση Αμμοχώστου
14η αγωνιστική
Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου
17:00 Ακρίτας Χλώρακας – Εθνικός Άχνας
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού
19:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Πάφος FC
Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας
15η αγωνιστική
Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου
17:00 ΕΝ Παραλιμνίου – Ακρίτας Χλώρακας
19:00 Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου
19:00 Freedom24-Krasava ΕΝΥ – Απόλλων Λεμεσού
19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Εθνικός Άχνας
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – ΑΕΚ Λάρνακας
16η αγωνιστική
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026
19:00 Ομόνοια Αραδίππου – Freedom24-Krasava ΕΝΥ
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026
17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος FC