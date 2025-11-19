ΑΕΚ: Περιμένει την ενσωμάτωση των διεθνών και… φορτσάρει εν όψει Άρη

Στρακόσα, Γκρούγιτς, Γιόβιτς, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα και Πιερό, που έλειψαν το προηγούμενο διάστημα από τις προπονήσεις λόγω των υποχρεώσεων που είχαν, ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στις εθνικές τους ομάδες και πλέον, ενσωματώνονται (από αύριο) σταδιακά. Τελευταίοι που θα ενσωματωθούν στα Σπάτα το πιο πιθανό την Παρασκευή, οι Πινέδα και Πιερό, οι οποίοι είχαν αγώνες τα ξημερώματα, με τον διεθνή φορ από την Αϊτή μάλιστα να γίνεται αναγκαστική αλλαγή κάτι που σημαίνει πως θα πρέπει να επιστρέψει για να δούμε την κατάσταση του.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, αναμένεται να δουλέψει με το σύνολο των ποδοσφαιριστών του από την Πέμπτη και θα έχει μπροστά του τρεις προπονήσεις μέχρι το Σάββατο προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του εν όψει Άρη και να δουλέψει με συγκεκριμένες δοκιμές που θα γίνουν πάνω στο τακτικό πλάνο.

Θυμίζουμε, πως εκτός μάχης είναι οι τραυματίες Νίκλας Ελίασον και Ντέρεκ Κουτέσα, ενώ αντίθετα συγκριτικά και με το τελευταίο παιχνίδι στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, επιστρέφουν οι Βίντα-Ρότα που «καθάρισαν» με τις κάρτες τους. Όπως επιστρέφει στον πάγκο φυσικά και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς, που ήταν τιμωρημένος στο Παγκρήτιο και είδε το παιχνίδι από μπουθ. Το ερωτηματικό που προκύπτει εν όψει Άρη είναι η κατάσταση του Ζίνι, ο οποίος πράγματι βρίσκεται σε φάση επανόδου αλλά απομένει η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ για το πότε θα μπει σε φουλ πρόγραμμα και το πότε ακριβώς θα είναι στο 100% και διαθέσιμος.

Θα είναι πολύ σημαντικό πάντως για τον Νίκολιτς να μπορέσει να έχει στη διάθεση του τον Ζίνι με το καλημέρα της επανέναρξης με δεδομένο πως μπορεί να του προσφέρει στοιχεία όπως η ταχύτητα, η έκρηξη και η κίνηση στον χώρο που δεν τα έχουν οι Γιόβιτς-Πιερό. Όπως θα είναι πολύ σημαντικό για τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ, να βάλει άλλο ένα όπλο στη φαρέτρα του το συντομότερο, καθώς μπροστά η Ένωση έχει πρόγραμμμα-φωτιά (και θα τους χρειαστεί όλους), αρχής γενομένης από το προσεχές ματς της Κυριακής με τον Άρη. Ακολουθεί στα καπάκια την Πέμπτη η μάχη με την Φιορεντίνα στην Ιταλία και την άλλη Κυριακή το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Νίκολιτς γνωρίζει καλά πως θα πρέπει να υπάρξει ένα είδους μικρού rotation στα συγκεκριμένα τρία απαιτητικά παιχνίδια για να παρουσιάσει μια ΑΕΚ φρέσκια. Επομένως, περιμένει αφενός να γυρίσουν όλοι οι διεθνείς του υγιείς και να είναι διαθέσιμοι και αφετέτου να προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα το τακτικό του πλάνο έτσι ώστε η εκκίνηση στην επανέναρξη να είναι νικηφόρα και να αποκτήσει η ομάδα ψυχολογία εν όψει των κρίσιμων αγώνων που θα ακολουθήσουν...

sdna.gr