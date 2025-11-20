ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τριάδα καθορίζει...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η τριάδα καθορίζει...

Η τριάδα των τελευταίων αγώνων του Α’ γύρου (ΑΕΛ - εντός, Ανόρθωση - εκτός, Άρης - εντός) και τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα είναι αυτά που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό του ΑΠΟΕΛ για τη συνέχεια και τις κινήσεις που θα γίνουν τον Ιανουάριο, αν ξεπεραστεί βέβαια το τετραπλό εμπάργκο που υπάρχει από τη FIFA.

Αν ο ΑΠΟΕΛ με το τέλος του Α’ γύρου καταφέρει να βρίσκεται, όπως τώρα, μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων ομάδων, τότε θα κτυπήσει καμπανάκι περαιτέρω ενίσχυσης. Οι γαλαζοκίτρινοι μέχρι τώρα δεν έδειξαν σοβαρά κενά σε κάποια από τις γραμμές τους, ωστόσο ανησυχούν για το τι θα προκύψει όταν θα απουσιάζουν κάποια στιγμή, ένας από τους Λαΐφη και Μπρόρσον στην άμυνα ή ένας από τους Κόρμπου ή Τομάς στα άκρα. Εδώ βέβαια υπάρχει και η λύση του Μαϊόλι που θα επιστρέψει, έτσι αν θα γίνει κάποια μεταγραφική προσπάθεια θα αφορά το αριστερό άκρο.

Μπορεί και να δώσει...

Τον Ιανουάριο δεν αποκλείεται ο ΑΠΟΕΛ να παραχωρήσει σε άλλες ομάδες, στην Κύπρο ή το εξωτερικό και κάποιους από τους παίκτες του, αν υπάρξουν προτάσεις. Το όνομα που συζητείται έντονα είναι αυτό του Ντράζιτς, χωρίς να αποκλείεται κι οποιοσδήποτε άλλος παίκτης, αν υπάρξει ενδιαφέρον...

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό με 100άρα επί της Ντουμπάι

EUROLEAGUE

|

Category image

Αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο ο Οσμάν

EUROLEAGUE

|

Category image

ΠΑΟΚ: Συμφωνία ΑΣ και ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Το έχει σαν… απωθημένο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Έριξε εφτάρα κι έπιασε κορυφή ο ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Δίνουν λύσεις οι Πεχλιβάνης και Δημητρίου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Να κάνει το ίδιο κι αυτή τη φορά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανατροπή κι επιστροφή στις νίκες με διπλό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Προπονείται στη Μαδρίτη και μετά παίρνει το αεροπλάνο για Αθήνα η Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μένει ελεύθερος από τους Ιντιάνα Πέισερς ο Μόντε Μόρις

NBA

|

Category image

Χρειάζεται γερές αποδείξεις

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αίτημα του Ολυμπιακού στην UEFA για αλλαγή τερματοφύλακα

Ελλάδα

|

Category image

Βλέπει προπονητές αλλά βλέπει σοβαρά και την Ανόρθωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Η εθνική Ιταλίας δεν σταματά να σκέφτεται τον Πολονάρα - Τον κάλεσε τιμητικά για τα προκριματικά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη