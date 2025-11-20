Η τριάδα καθορίζει...

Αν ο ΑΠΟΕΛ με το τέλος του Α’ γύρου καταφέρει να βρίσκεται, όπως τώρα, μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων ομάδων, τότε θα κτυπήσει καμπανάκι περαιτέρω ενίσχυσης. Οι γαλαζοκίτρινοι μέχρι τώρα δεν έδειξαν σοβαρά κενά σε κάποια από τις γραμμές τους, ωστόσο ανησυχούν για το τι θα προκύψει όταν θα απουσιάζουν κάποια στιγμή, ένας από τους Λαΐφη και Μπρόρσον στην άμυνα ή ένας από τους Κόρμπου ή Τομάς στα άκρα. Εδώ βέβαια υπάρχει και η λύση του Μαϊόλι που θα επιστρέψει, έτσι αν θα γίνει κάποια μεταγραφική προσπάθεια θα αφορά το αριστερό άκρο.

Μπορεί και να δώσει...

Τον Ιανουάριο δεν αποκλείεται ο ΑΠΟΕΛ να παραχωρήσει σε άλλες ομάδες, στην Κύπρο ή το εξωτερικό και κάποιους από τους παίκτες του, αν υπάρξουν προτάσεις. Το όνομα που συζητείται έντονα είναι αυτό του Ντράζιτς, χωρίς να αποκλείεται κι οποιοσδήποτε άλλος παίκτης, αν υπάρξει ενδιαφέρον...