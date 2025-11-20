Απόλλων – Ομόνοια απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής)
Με τις αναμετρήσεις της 7ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Futsal.
Η πρωτοπόρος ΑΕΚ Λάρνακας (15 βαθμοί) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ, γηπεδούχος ο αήττητος ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 14 βαθμούς.
Απευθείας από τη Cytavision ο αγώνας Απόλλων – Ομόνοια που θα διεξαχθεί την Παρασκευή.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου
19:00 ΑΕΛ – Skylink ΑΕΚ
19:30 ΑΠΟΕΛ – Αθηαίνου AC
20:00 Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου
20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΕΝ Λατσιών
20:30 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας