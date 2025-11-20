Απόλλων – Ομόνοια απευθείας από τη Cytavision (πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής)

Η πρωτοπόρος ΑΕΚ Λάρνακας (15 βαθμοί) θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ, γηπεδούχος ο αήττητος ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 14 βαθμούς.

Απευθείας από τη Cytavision ο αγώνας Απόλλων – Ομόνοια που θα διεξαχθεί την Παρασκευή.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

19:00 ΑΕΛ – Skylink ΑΕΚ

19:30 ΑΠΟΕΛ – Αθηαίνου AC

20:00 Αραράτ – Δόξα Παλαιομετόχου

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΕΝ Λατσιών

20:30 Απόλλων – Ομόνοια Λευκωσίας