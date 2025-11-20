Παναθηναϊκός AKTOR-Ντουμπάι BC: Για το σερί στο «σπίτι» του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο Telekom Center Athens (21:15, Novasports Prime) για την δωδέκατη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι» επιστρέφουν στο «σπίτι» τους μετά από τέσσερα διαδοχικά ματς εκτός έδρας για τη διοργάνωση και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο σερί νικών που άρχισε την περασμένη εβδομάδα σε Παρίσι και Μαδρίτη. Μάλιστα, αν εκμεταλλευτούν τη δύναμη της έδρας τους και στα συνεχή ματς που ακολουθούν, με Παρτίζαν (25/11) και Βαλένθια (5/12) είναι πολύ πιθανό μέχρι την 14η αγωνιστική να είναι στην κορυφή της κατάταξης.Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ρισόν Χολμς, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τον Ματίας Λεσόρ, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ποντάρει, ωστόσο, στην εξαιρετική κατάσταση του Κένεθ Φαρίντ, που θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος στη θέση «5» μαζί με τον Ντίνο Μήτογλου. Επίσης περιμένει να συνεχιστεί η αγωνιστική άνοδος του Τι Τζέι Σορτς και προσδοκά να ξαναβρεί τη φόρμα του ο Κέντρικ Ναν.

Η Ντουμπάι BC, που είναι στη 13η θέση με ρεκόρ 5-6, θα αναζητήσει τη δεύτερη νίκη της μακριά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχοντας πέντε ήττες σε έξι παιχνίδια. Πάντως στην Αδριατική Λίγκα είναι μόνη πρώτη και αήττητη με 7-0. Ο Γιούριτσα Γκόλεματς, που είχε υπηρετήσει τον Παναθηναϊκό για λίγο ως παίκτης το 2009, δεν θα έχει στη διάθεση τους Τζάναν Μούσα, Νέιτ Μέισον, Μαμ Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Σερτάτς Σανλί. Την αποστολή ακολούθησε και ο νεοαποκτηθείς Ματ Ράιαν.

