Απώλειες που ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ - Η Τουρκία κατήγγειλε κλοπές κοσμημάτων από τα αποδυτήρια της στην Ισπανία

Δημοσιευτηκε:

Απώλειες που ξεπερνούν τα 300.000 ευρώ - Η Τουρκία κατήγγειλε κλοπές κοσμημάτων από τα αποδυτήρια της στην Ισπανία

Η τουρκική αντιπροσωπεία ανέφερε την κλοπή πολύτιμων αντικειμένων στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα με την Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Η Τουρκία έφυγε από την Ισπανία με πικρή γεύση τη Δευτέρα (17/11). Στο γήπεδο, η ομάδα έφτασε κοντά σε μια μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Η τουρκική ομάδα, η οποία θα συμμετάσχει στα playoffs της Ευρώπης τον Μάρτιο, υπέστη άλλη μια αποτυχία καθώς έφυγε από το στάδιο «Καρτούχα» στη Σεβίλλη. Σύμφωνα με την «Marca», η αποστολή ανέφερε ότι άφησε πίσω της ένα πολυτελές ρολόι αξίας 200.000 ευρώ και δύο δαχτυλίδια που εκτιμώνται στα 60.000 ευρώ το καθένα.

Ένα άτομο συνελήφθη

Ωστόσο, αυτές οι παραλείψεις κλιμακώθηκαν σε εξαφάνιση και στη συνέχεια σε καταγγελία της τουρκικής ομοσπονδίας στις αρχές. Η έρευνα φαίνεται πως προχώρησε πολύ γρήγορα, καθώς τα πολύτιμα κλεμμένα αντικείμενα εντοπίστηκαν σύντομα και τουλάχιστον ένα άτομο φέρεται να έχει συλληφθεί. Ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις, αφού οι ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν το ή τα ύποπτα άτομα εργάζονται στο γήπεδο ή αν μπήκαν σε αυτό παράνομα. Η αστυνομία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η κλοπή και ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

Αγωνιστικά, η Τουρκία τερμάτισε δεύτερη στον όμιλο Ε, τρεις βαθμούς πίσω από την Ισπανία, την οποία λίγο έλειψε να αιφνιδιάσει εντός έδρας. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, οι παίκτες του Βιντσέντσο Μοντέλα πέρασαν μπροστά στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου μετά τα γκολ των Ντενίζ Γκιουλ (42’) και Σαλίχ Οζτσάν (54’). Ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ (62’) τελικά ισοφάρισε για την Ισπανία, η οποία δεν… ανησύχησε ιδιαίτερα για την πρόκρισή της.

Η Τουρκία θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την τρίτη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1954 και το 2002 (όπου είχε κατακτήσει την 3η θέση).

