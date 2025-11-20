ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναθηναϊκός – Ντουμπάι BC για την Euroleague

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 21:15 την Ντουμπάι BC στο Telekom Athens Center, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, και η Stoiximan προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος για την αναμέτρηση.

Η νίκη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν προσφέρεται από την Stoiximan στο 1.30, ενώ η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια δίνεται στα 11.25 και η επικράτηση της Ντουμπάι BC στα 3.95. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να μοιράσει ο T.J. Shorts 7 ή περισσότερες ασίστ αποτιμάται στα 3.20, ενώ το να πετύχει ο Kenneth Faried τουλάχιστον 16 πόντους προσφέρεται στα 3.40.

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις, ο συνδυασμός του Cedi Osman να σημειώσει τουλάχιστον 12 πόντους και του Κώστα Σλούκα τουλάχιστον 11 δίνεται στα 4.10. Παράλληλα, ο συνδυασμός του Kendrick Nunn να φτάσει τους 20 ή περισσότερους πόντους και ο T.J. Shorts να σημειώσει τουλάχιστον 11 αποτιμάται στα 3.90.

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

 

.

