Με δάκρυα στα μάτια ο Μέσι παρέλαβε το βραβείο του πιο αγαπητού παίκτη της Μπαρτσελόνα

Μια έντονα συναισθηματική ημέρα για τον Μέσι.

Ο Λιο βραβεύτηκε από το μεγάλο καταλανικό ΜΜΕ, Sport, ως ο πιο αγαπητός παίκτης της Μπαρτσελόνα. Εκείνος δάκρυσε και εξέφρασε και πάλι την επιθυμία που είχε αλλά δεν πραγματοποιήθηκε να μην είχε φύγει ποτέ από την Μπάρτσα.

Η διευθύντρια της SPORT, Τζοαν Βέχιλς ταξίδεψε στο Μαϊάμι για να του παραδώσει το βραβείο αλλά και να διοργανώσει μια μίνι απονομή για τον μεγάλο άσο. Αρχικά του έδειξε ένα βίντεο στο οποίο οι κάτοικοι της πόλης μίλαγαν για εκείνον, με τον 38χρονο πια Μέσι όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα είδε, να είναι εμφανώς συγκινημένος.

Pregunta a los culés nivel: DIFÍCIL, muy difícil 🔥🥵



🏟️¿Qué prefieres ver en el nuevo Spotify Camp Nou: el Barça ganando una Champions o un homenaje a Leo Messi?



👀Solamente puedes elegir una...



📽️ @joanlfdez pic.twitter.com/5B2HATr3um — Diario SPORT (@sport) November 8, 2025

