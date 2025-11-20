Πάνε 14 χρόνια και οι αριθμοί τρομάζουν...

Συγκεκριμένα, στις 15 Οκτωβρίου του 2011, οι γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν 1-0, με πρωταγωνιστές τον Ντεγκρά ο οποίος απέκρουσε πέναλτι του Σολάρι και τον Μοντέιρο που ήταν ο χρυσός σκόρερ. Έκτοτε, σε 18 παιχνίδια στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος με 14 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς καλείται να σπάσει αυτή την κακή παράδοση και να πανηγυρίσει μια νίκη η οποία θα δώσει πολλά οφέλη. Αρχικά η ΑΕΛ έχει ως μεγάλο στόχο την εξάδα, από την οποία αυτή τη στιγμή απέχει τρεις βαθμούς. Έπειτα είναι το ψυχολογικό αβαντάζ των ντέρμπι καθώς η ομάδα του Πορτογάλου τεχνικού αγνοεί το τρίποντο στα μεγάλα παιχνίδια εδώ και καιρό (εξαιρουμένου του αγώνα με την Ανόρθωση πριν τρεις εβδομάδες). Τέλος, αγνοεί τη νίκη μακριά από το σπίτι της από τις 12 του Απρίλη και το διπλό στη Λάρνακα με τη Νέα Σαλαμίνα για τα play out. Το κυριακάτικο ντέρμπι (23/11 19:00) απέναντι στους πρωτευουσιάνους μόνο εύκολο δεν είναι, όμως ελπίδα είναι να σπάσουν αυτές οι κακές παραδόσεις...