Στη Βιλαμούρα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εκτός Σπλιτ ο Παύλος Κοντίδης

Ο Κύπριος ιστιοπλόος θα παραμείνει στη συγκεκριμένη τοποθεσία, στην περιοχή Αλγκάρβε νότια της Πορτογαλίας, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

«Το καμπ στη Βιλαμούρα θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Είναι το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας μας μακριά από το Σπλιτ. Στις 27-30 του μήνα θα έχουμε έναν αγώνα. Υπάρχουν αρκετές δυνατές συμμετοχές, πολλά σκάφη βρίσκονται εδώ για να κάνουν προπόνηση» δηλώνει ο Κύπριος ιστιοπλόος.

Είναι το δεύτερο καμπ στο οποίο θα λάβει μέρος ο δις Αργυρός Ολυμπιονίκης. Το προηγούμενο είχε γίνει στο Σπλιτ, μέσα Οκτωβρίου, με τον Παύλο Κοντίδη να κατακτάει το χρυσό στον αγώνα Strozanac Cup. Το καμπ στη Βιλαμούρα αναμένεται να είναι ακόμη περισσότερο ανταγωνιστικό.

Μετά το διάστημα προετοιμασίας του στη Βιλαμούρα, ο Πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 και το 2022 θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στην Κύπρο και μετά, τον υπόλοιπο Δεκέμβριο μέχρι και τις αρχές Φεβρουαρίου, θα βρεθεί στη Λανζαρότε, στις Κανάριες Νήσους, για προετοιμασία και αγώνες.

Ο Φεβρουάριος θα τον βρει και πάλι στη Βιλαμούρα, ενώ τον Μάρτιο θα πάει στη Πάλμα της Μαγιόρκα, αρχικά για ένα μικρότερο αγώνα κι ακολούθως για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το 55ο Trofeo Princesa Sofia, στο οποίο συμμετέχει ανελλιπώς, όπως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Ιέρς που θα ακολουθήσει τον Απρίλιο.

Από εκεί και πέρα, θα λάβει μέρος στο Πανευρωπαϊκό στο Σπλιτ, ενώ το καλοκαίρι θα βρίσκεται μεταξύ Ιρλανδίας και Λος Άντζελες. «Στην Ιρλανδία θα πάμε για προετοιμασία γιατί έχουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο τέλος Αυγούστου και στο Λος Άντζελες θα πάμε για προετοιμασία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου αλλά και για να μαζέψουμε στοιχεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028» σημειώνει ο Χρυσός Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 2017, το 2018 και το 2025.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η ΟΠΑΠ Κύπρου ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, το Ίδρυμα Λεβέντη και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD.