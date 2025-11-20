Περισσότερα χρήματα από ποτέ δίνει η FIFA στους συλλόγους για τους ποδοσφαιριστές τους που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ!

Η FIFA ανακοίνωσε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξει οικονομικά τους συλλόγους που θα έχουν ποδοσφαιριστές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Η Ομοσπονδία αποφάσισε να αυξήσει θεαματικά το ποσό που θα μοιραστεί μέσω του Club Benefits Programme, προσφέροντας στους συλλόγους περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το συνολικό κονδύλι θα φτάσει τα 355 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 330 εκατ. ευρώ), ποσό που αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 70% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, όταν οι ομάδες είχαν λάβει συνολικά 209 εκατ. δολάρια. Η αύξηση αυτή δείχνει την πρόθεση της FIFA να αναγνωρίσει τον καθοριστικό ρόλο των συλλόγων στην ανάπτυξη και προετοιμασία των ποδοσφαιριστών που συμμετέχουν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Αν και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί με ακρίβεια ο τρόπος κατανομής των χρημάτων, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι θα ακολουθηθεί ένα μοντέλο παρόμοιο με εκείνο του 2022. Τότε, κάθε σύλλογος λάμβανε περίπου 10.000 δολάρια την ημέρα για κάθε ποδοσφαιριστή που συμμετείχε στο Μουντιάλ, με το ποσό να υπολογίζεται από την ημέρα που ο παίκτης αποδεσμευόταν από την ομάδα του μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής του.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Κατάρ είναι ότι αυτή τη φορά οι αποζημιώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στην τελική φάση, αλλά θα επεκταθούν και σε όσους συμμετάσχουν στην προκριματική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι σύλλογοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν σημαντικά περισσότερα χρήματα, καθώς οι εθνικές ομάδες χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό παικτών σε βάθος χρόνου για να φτάσουν μέχρι τα τελικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η FIFA δεν καταβάλλει απευθείας τα ποσά στα κλαμπ, αλλά τα διοχετεύει πρώτα στις εθνικές ομοσπονδίες, οι οποίες στη συνέχεια μεταφέρουν τα χρήματα στους συλλόγους. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η θεσμική διαχείριση των κονδυλίων, αν και πολλές φορές έχει προκαλέσει συζητήσεις για καθυστερήσεις ή διαφορετικές ερμηνείες στον τρόπο κατανομής.

sport-fm.gr