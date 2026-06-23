Μένει στους... μεγάλους ο Κουμουρής

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο Μιχάλης Κουμουρής θα βρίσκεται σε ομάδα της Α' κατηγορίας, καθώς μετά το πέρασμά του από την Ε.Ν. Ύψωνα, συμφώνησε με την Ομόνοια Αραδίππου.

Πέραν των δύο ομάδων είχε παίξει και τη διετία 22-24 στα μεγάλα σαλόνια με τη Νέα Σαλαμίνα.

«Η Ομόνοια Αραδίππου ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον Κύπριο ακραίο επιθετικό Μιχάλη Κουμουρή!Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη στην οικογένεια της Ομόνοιας Αραδίππου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία με τα χρώματα της ομάδας μας!» αναφέρει η ανακοίνωση της Ομόνοιας Αραδίππου.