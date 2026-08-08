Έκανε... απόδραση η «συγκάτοικος» από την «Αρένα»

Με γκολ στο 89ο λεπτό από τον Ανθίμου, η Ομόνοια Αραδίππου έκανε... απόδραση από την «ΑΕΚ Αρένα», έδρα την οποία θα χρησιμοποεί τη νέα περίοδο.

Σε ένα τεστ που, τόσο ο Μάουρο Καμορανέζι όσο και ο Γιάννος Οκκάς, έβγαλαν τα συμπεράσματά τους. Να σημειωθεί πως οι κιτρινοπράσινοι έδωσαν και την Παρασκευή φιλικό, με αντίπαλο την Καρμιτώτισσα (3-0) και έτσι η τεχνική ηγεσία επέλεξε να έχει μόνο τέσσερις παίκτες στον πάγκο.

Μετά το 15λεπτο, οι Λαρνακείς είχαν καλύτερα πατήματα, έχασαν κάποιες ευκαιρίες με τον Ναούμ, όμως ο Ζίβκοβιτς ήταν σε ετοιμότητα. Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε και φάσεις ήταν ελάχιστες αλλά λίγο πριν το φινάλε, τα «περιστέρια» βρήκαν το γκολ της νίκης.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο προπονητές:

ΑΕΚ: Παρασκευά, Π. Ιωάννου, Ενρίκε, Άδωνη, Γκούρφινκελ, Λέδες, Μιραμόν (75΄ Αντερέγκεν), Κυριάκου, Ναούμ, Ρούμπιο (46΄ Γερασίμου), Μπάγιτς.

Δεν έπαιξαν οι Δημητρίου και Αναστασίου

ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ.: Ζίβκοβιτς, Αντωνίου (20΄ Ανθίμου), Ελ Μπουσαταουί, Ευριπίδου, Ντε Μάρκο, Σμιντ, Φαν Μούλεμ, Γκαρσία, Νικολάου, Κουμουρής, Ποντικός.