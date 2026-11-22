Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του ήταν ο Φάτζιο Μπούις μετά τον αγώνα της Ομόνοιας 29ης Μαΐου από τον Απόλλωνα, όμως σαφώς όχι για την ήττα.

«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία καλή ομάδα, όμως ήμασταν εκεί, παλέψαμε όλο το 90λεπτο. Δικαιούμασταν κάτι παραπάνω πιστεύω. Δυστυχώς, αυτό είναι. Δεν έχουμε χρόνο να κοιτάμε το σημερινό, βλέπουμε το παιχνίδι που ακολουθεί. Ευχαριστούμε τον κόσμο» ανάφερε.

Σε ερώτηση για την εμφάνιση, επισήμανε: «Η εμφάνιση ήταν καλή, αλλά το αποτέλεσμα μετράει στο ποδόσφαιρο. Μπορείς να παίξεις καλά, αλλά αν δεν κερδίσεις, δεν σημαίνει τίποτα».