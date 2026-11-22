Στις νίκες επέστρεψε ο Απόλλωνας λυγίζοντας στο στάδιο «Αλφαμέγα» την αξιόμαχη Ομόνοια 29ης Μαΐου με 1-0, με τέρμα το οποίο προήλθε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ροντρίγκες. Οι γαλάζιοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν τις δικές τους ευκαιρίες για να πάρουν κάτι καλύτερο από το παιχνίδι.

Με τη νίκη αυτή ο Απόλλωνας έφθασε τους 19 βαθμούς και βρίσκεται στην 3η θέση με 19 βαθμούς, τέσσερις πίσω από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και δύο από την δεύτερη ΑΕΛ. Στην 8η θέση με 11 βαθμούς παρέμεινε η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Το γκολ που έκρινε την τύχη του αγώνα ήρθε στο 22’ όταν ο Ροντρίγκες έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα και την έστειλε στην αριστερή πλευρά της εστίας του Μαυραντώνη που έπεσε σωστά, όμως δεν αποσόβησε το 1-0. Η παράβαση είχε δοθεί – με κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση - σε μαρκάρισμα του Σένιτς στον Μαλεκκίδη και έπειτα από ολιγόλεπτη πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι στην εστία των φιλοξενουμένων.

Ο αγώνας συνέχισε να είναι ανοιχτός και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Απόλλωνα να είναι η ομάδα με τις περισσότερες ευκαιρίες, με αποκορύφωμα τη φάση στο 59’ στο σουτ του Ασόρο, με τη μπάλα να χτυπάει πρώτα στα πόδια του Μαυραντώνη προτού πάει στο οριζόντιο δοκάρι.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα

87'- Γύρισμα από τον Ανδρέου, που έκανε το 1-2 με τον Μπράουν, ο Εσκρίτσε τέλειωσε τη φάση με τον Παντελή να προλαμβαίνει τελευταία στιγμή κι έδιωξε σε κόρνερ

80' - Ο Εσκρίτσε βρέθηκε σε καλή θέση, έκανε το σουτ που πήγε ψηλά έξω

63' - Με πλασαριστό σουτ ο Ανδρέου, στην πρώτη του προσπάθεια στο παιχνίδι, υποχρεώνει τον Μαυραντώνη σε εντυπωσιακή απέκρουση

59' - ΔΟΚΑΡΙ. Τεράστια ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Ο Όζμπολτ προσπαθούσε μπροστά από τον Μαυραντώνη να τελειώσει τη φάση, η μπάλα πήγε στον Ασόρο το σουτ του οποίου βρήκε στα πόδια του τερματοφύλακα και στη συνέχεια χτύπησε στο δοκάρι

58' - Καλή ευκαιρία για την Ομόνοια 29Μ, ο Ντομέν έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

56' - Ο Όζμπολτ στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ακυρώνεται αφού ξεκίνησε την προσπάθειά του από θέση οφσάιντ

48'- O Kαϊάφας ανέκοψε τελευταία στιγμή τον Εσκρίτσε, με το κόψιμο παρολίγο να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδαςτου, όμως έφυγε ελάχιστα έξω.

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

28' - Κερδισμένος ο Μαυραντώνης στο τετ α τετ με τον Ροντρίγκες, ο οποίος προσπάθησε δύο φορές να νικήσει τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων

27'- Σέντρα του Παντελή, κεφαλιά του Ντο Σάντος, λίγο πάνω από τα δοκάρια

22' - ΓΚΟΛ. 1-0. Ο Ροντρίγκες εκτέλεσε, ο Μαυραντώνης έπεσε σωστά, όμως η μπάλα κύλησε στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ

20' - Έπειτα από λάθος, η μπάλα έφθασε στον Όζμπολτ που το τελείωμά του δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια της φάσης ο Μαλεκκίδης μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ, το οποίο πήγε έξω, κι ακολούθως ο διαιτητής δείχνει την άσπρη βούλα για το μαρκάρισμα από τον Σένιτς

19' - Οι παίκτες του Απόλλωνα έπαιξαν γρήγορα, με τη μπάλα να φθάνει έξω από την περιοχή στον Ροντρίγκες το σουτ του οποίου έφυφγε ελάχιστα έξω

15' - Σουτ από μακριά από τον Φιάκα, πολύ αδύναμο πήγε εύκολα στα χέρια του Κουν η μπάλα

13' - Καμία φάση μπροστά από τις δυο εστίες ακόμη

1'- Έναρξη του αγώνα

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Γκασπάρ, Γκόλντσον, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Ασόρο (62' Ανδρέου), Βέισμπεκ (83' Ασουνσάο), Λιούμπιτς, Ροντρίγκες (46' Κονομής), Εσκρίτσε, Όζμπολτ (62' Μπράουν)

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ: Μαυραντώνης, Καϊάφας, Φερνάντες (81' Αντωνίου), Αριστοτέλους (69' Παττίχης), Τίρνεϊ (46' Άμπρι), Παντελή, Φιάκας, Σένιτς, Χαντάκιας (72' Ουανκάλι), Λουίς Ντο Σάντος (69' Παττίχης), Ντόμεν

ΣΚΟΡΕΡ: 22' πέν. Ροντρίγκες

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 7' Καϊάφας, 22' Σένιτς, 71' Άμπρι

Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Α.

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης