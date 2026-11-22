Με την ΑΕΚ, την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα να παίρνουν δύσκολες νίκες συνεχίστηκε η δράση στην 10η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, επιβεβαιώνοντας τον χαμό στα ψηλά του βαθμολογικού πίνακα.

H ομάδα της Λάρνακας, επικρατώντας εκτός έδρας (0-1) του Ολυμπιακού είναι στην πρώτη θέση, έχοντας την ΑΕΛ – που νίκησε με ανατροπή την Καρμιώτισσα – να ακολουθεί με 21.

Ο Απόλλωνας μετά τη νίκη με 1-0 επί της Ομόνοιας 29Μ έφθασε τους 19 βαθμούς, όσους έχουν Ομόνοια και Πάφος FC, ενώ στους 18 είναι ΑΠΟΕΛ και Άρης που έχουν απόσταση επτά βαθμών από τις πιο κάτω ομάδες.

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC 1-2

(30’ αυτ. Άντερσον / 17’ Σέμα, 27’ Νόρο)

Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ 1-1

(5' Ντιονί / 66' Τζούρισιτς)

Άρης - Νέα Σαλαμίνα 3-1

(51' Λέμπι, 79', 90+4' Εφαγκέ/28' Μανού)

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1

(18' Μιλίτσεβιτς)

Καρμιώτισσα - ΑΕΛ 1-2

(38' Γιεμπλί / 62' Σινγκ, 87' Τζόφρεϊ)

Απόλλων - Ομόνοια 29Μ 1-0

(22' πέν. Ροντρίγκες)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

19:00 Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ