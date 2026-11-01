Με... χρυσό Καστέλο σούπερ τρίποντο της Ομόνοιας 29Μ επί της Νέας Σαλαμίνας

Mε χρυσό σκόρερ τον Καστέλο, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, η Ομόνοια 29ης Μαΐου κέρδισε με 1-0 τη Νέα Σαλαμίνα παίρνοντας την τρίτη της νίκη στη φετινή σεζόν. Οι πράσινοι έφθασαν τους 11 βαθμούς, αφήνοντας τους ερυθρόλευκους στην προτελευταία θέση με πέντε βαθμούς. Το παιχνίδι είχε ελάχιστες σπουδαίες φάσεις μπροστπά από τις δύο εστίες, με τις κυριότερες να έρχονται στο φινάλε. Στο 75' οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Καστέλο, ο οποίος - έχοντας μπει αλλαγή πέντε λεπτά νωρίτερα - εκμεταλλεύτηκε την ιδανική μπαλιά από τον Άμπρι και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

OMONOIA 29M: Ουζόχο, Παντελή (88’ Αριστοτέλους), Σένιτς, Καιάφας, Χαντάκιας, Φιάκας, Παττίχης (56′ Κρινκόι), Νουακάλι (88’ Τσουκαλάς), Άμπρι, Τίρνι (70′ Καστέλο), Βλαχομήτρος (70′ Φερνάντες).

NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Ηλία, Γκονθάλεθ, Μιχαήλ, Δημητρίου (82’ Αρτίλες), Χριστοδούλου, Κονατέ (66′ Γερολέμου), Γιούσης (74′ Ποβέδα), Γκράντσιρ, Μπαλντέ (66′ Μανού), Ανγκιέλσκι (66′ Λουκά).

ΣΚΟΡΕΡ: 75’ Καστέλο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 24’ Παττίχης, 78’ Χαντάκιας / 77’ Δημητρίου, 80’ Μανού

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α’ Βοηθός: Καλογήρου Μάριος

Β’ Βοηθός: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης