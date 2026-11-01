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«Δείχνει χαρακτήρα και ψυχή»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα είπε ο προπονητής της Ομόνοιας 29Μ έπειτα από το τρίποντο κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα

Οι δηλώσεις του προπονητή της Ομόνοιας 29Μ., Φάτζιο Μπούις, μετά τη νίκη επί της Νέας Σαλαμίνας.

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι επειδή έπρεπε να τα καταφέρουμε. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες και δεν είναι πάντα εύκολο γιατί υπήρχε πίεση. Κάναμε ένα μεγάλο άλμα σήμερα. Πρέπει να συγχαρώ τους παίχτες. Κερδίσαμε δύο σημαντικά παιχνίδια στην έδρα μας που έπρεπε να κερδίσουμε.  Αυτό δείχνει χαρακτήρα και ψυχή. Θα μας βοηθήσει στη συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κόσμο. Θα κάνουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε. Δεν θα πω θα μείνουμε αλλά είναι κάτι που πρέπει να γίνει»

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