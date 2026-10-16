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Εξέλιξη στο «Κατωκοπιά Επιστροφή» - Έτοιμο για φιλοξενούμενους οπαδούς

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από την Ομόνοια 29Μ

ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΠΑΔΩΝ

Είναι με μεγάλη περηφάνια που μπορούμε σήμερα να ανακοινώσουμε ότι όλα τα έργα για την δημιουργία του Δυτικού πέταλου έχουν ολοκληρωθεί και επιθεωρηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην προηγούμενη μας παρουσία στην Α’ Κατηγορία το γήπεδο μας στην Περιστερώνα κρινόταν ως ακατάλληλο για μετακίνηση οπαδών, κάτι που ίσως για κάποιο άλλο σωματείο να ήταν βολικό να μην υπήρχαν «αντίπαλοι» οπαδοί στις κερκίδες, όμως εμείς δεν είναι έτσι που φανταζόμαστε το ποδόσφαιρο.

Πιστοί στην οπαδική μας κουλτούρα εδώ και μήνες προχωρήσαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορούν να γίνονται κανονικά οι μετακινήσεις οπαδών και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσων θα βρίσκονται στο γηπεδο. Ο αγώνας την Κυριακής είναι ο πρώτος που θα λειτουργήσει κανονικά το Δυτικό πέταλο και πραγματικά χαιρόμαστε απίστευτα για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ραντεβού την Κυριακή λοιπόν 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

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