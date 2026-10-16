Προχωρημένο στον ΑΠΟΕΛ για το γήπεδο!

Μέσω ανακοίνωσης, η yellow and blue sports management ενημέρωσε έχει ήδη κατατεθεί αίτηση προς την Πολεοδομική Αρχή για την αδειοδότηση του Έργου.

Επίσης, αυτό που ξεχωρίζει είναι πως οι μελέτες είναι σε προχωρημένο στάδιο.

Το σχετικό κομμάτι της ανακοίνωσης:

Οι μελέτες και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της άδειας οικοδομής βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, σε συνεργασία με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Chaix & Morel και J+A Philippou Architects και τους άλλους διορισμένους συμβούλους/μελετητές.