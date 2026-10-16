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Από τη Σεβίλη αρχίζει η... διαβολοβδομάδα της Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της La Liga

Μετά από δέκα νίκες (σχεδόν όλες εμφατικές) σε ισάριθμες αναμετρήσεις, εντός και εκτός συνόρων, η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για την πρώτη εβδομάδα... φωτιά της σεζόν, με τρία απαιτητικά παιχνίδια που θα δείξουν σε μεγάλο βαθμό αν η ποδοσφαιρική «μηχανή» του Χάνσι Φλικ είναι όντως ασταμάτητη ή... γήινη. Η αρχή γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου (17/10, 19:30) στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλης, όπου τους Καταλανούς περιμένει η εξαιρετικά αξιόμαχη Μπέτις. Οι «βερδιμπλάνκος» βρίσκονται στη δεύτερη θέση της La Liga (ισόβαθμοι με την Ατλέτικο), στο -5 από τους Καταλανούς, έχουν ήδη νικήσει στο ίδιο γήπεδο τη Ρεάλ, ενώ και στο Champions League έχουν ξεκινήσει με «2 στα 2». Οι «μπλαουγκράνα» θα επιδιώξουν να περάσουν χωρίς απώλειες το δυσκολότερο ως τώρα παιχνίδι τους στο πρωτάθλημα και παράλληλα να ισοφαρίσουν το ρεκόρ για το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της La Liga, το οποίο κρατάει από την περίοδο 1968-69, όταν η Ρεάλ είχε αρχίσει τη σεζόν με εννέα διαδοχικές νίκες.

Η συνέχεια της εβδομάδας για την πρωταθλήτρια Ισπανίας περιλαμβάνει την «τιτανομαχία» με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» και το "clasico" στο «Spotify Καμπ Νου». Η Ρεάλ ελπίζει να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη με διαφορά μικρότερη από το τωρινό -6, αλλά, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η Μπαρτσελόνα να «στραβοπατήσει» στο «Καρτούχα» και παράλληλα οι «μερένγκες» να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Σεβίλης, την οποία υποδέχονται την Κυριακή (18/10) στο «Μπερναμπέου», χωρίς τον τιμωρημένο Βινίσιους. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προέρχεται από τη δύσκολη νίκη (1-0) επί της Βιγιαρεάλ και την επική ανατροπή επί της Ρόμα στο «Ολίμπικο» (4-3 με τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο), τουλάχιστον όμως έχει κάπως πιο εύκολο παιχνίδι μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη, όταν θα φιλοξενήσει τη Λειψία.

Τη δική της δοκιμασία καλείται να ξεπεράσει η Ατλέτικο, προκειμένου να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Οι «ροχιμπλάνκος», που προέρχονται από πέντε σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, αντιμετωπίζουν στη Βαρκελώνη την πάντα μαχητική Εσπανιόλ και θα αναζητήσουν ακόμη ένα «τρίποντο», που -ανάλογα με το αποτέλεσμα στο «Καρτούχα»- είτε θα τους αφήσει μόνους δεύτερους, είτε θα τους επιτρέψει να μειώσουν τη διαφορά των πέντε βαθμών από την κορυφή (μπορεί να συμβούν και τα δύο, αν το ματς στη Σεβίλη δεν αναδείξει νικητή).

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της La Liga:

Λα Κορούνια-Λεβάντε         16/10 Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης  17/10 Βιγιαρεάλ-Ελτσε             17/10 Μπέτις-Μπαρτσελόνα          17/10 Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο   17/10 Οσασούνα-Σανταντέρ          18/10 Θέλτα-Αλαβές                18/10 Μάλαγα-Σοσιεδάδ             18/10 Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλη        18/10 Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο       19/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Μπαρτσελόνα         24 Ατλέτικο Μαδρίτης   19 Μπέτις              19 Ρεάλ Μαδρίτης       18 Σεβίλη              14 Σοσιεδάδ            13 Αλαβές              11 Λα Κορούνια         10 Θέλτα                8 Αθλέτικ Μπιλμπάο     8 -6αγ. Βιγιαρεάλ            8 Εσπανιόλ             8 Ράγιο Βαγεκάνο       8 -7αγ. Χετάφε               8 Σανταντέρ            8 Οσασούνα             8 Λεβάντε              6 -7αγ. Έλτσε                6 Βαλένθια             5 Μάλαγα               4

 

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